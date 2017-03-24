Сиссоко может покинуть Тоттенхэм

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко может покинуть лондонский клуб. Французский хавбек недоволен своим положением. Кроме того, Сиссоко не может найти общий язык с главным тренером «шпор» Маурисио Почеттино. В услугах футболиста заинтересованы «Кристал Пэлас» и «Интер».
Источник — Sport.ua
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