Сиссоко может покинуть Тоттенхэм

Зависть - нехорошая черта, разъедающее человека изнутри.И так, между прочим, чем Толик хуже справ...

Формат не идеален (мягко говоря) А какой из этого вывод? Какой формат предлагает господин Яворски...

Вадиме, от візьмен, наприклад, ваш переїзд в Харків. Анонс: шалена підтримка, повні стадіон, попу...

Та ні, Ігор якраз правий. Про які нічії та заруби може йти мова, коли проти шахтаря половина осно...

Яворский - это кто такой?