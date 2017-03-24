Йерко ЛЕКО: «Хорватия обыграет украинцев со счетом 3:1»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Йерко Леко поделился своим прогнозом на отборочный матч ЧМ-2018 Хорватия — Украина, который состоится сегодня в Загребе.

«Я не исключаю, что сборная Хорватии с первых минут включит максимальные обороты, дабы заставить гостей думать только об обороне. А бреши в защите „сине-желтых“ Манджукич с партнерами найдут обязательно. Не думаю, что последние потери в лице травмированных Чорлуки и Врсалько скажутся на потенциале хозяев поля.

Хорватии важно победить Украину, тогда первое место в группе от неё никуда уже не денется. Мой прогноз на предстоящий матч — победа хорватов со счетом 3:1».