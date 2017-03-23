Олег ФЕДОРЧУК: «Тимощук меня разочаровал»

37-річний Анатолій Тимощук став тренером російського «Зеніта», помічником Мірчі Луческу. Підписав контракт на два роки.

Уродженець Луцька — колишній капітан збірної України з футболу. Рекордсмен за кількістю проведених за неї матчів. Зіграв 144 поєдинки. Перший — 2000 року, останній — на Євро-2016. Торік став членом виконкому Федерації футболу України.

— Особисто для мене це — чергове розчарування, — говорить футбольний тренер Олег Федорчук, 56 років. — Розумію людей, які їдуть заробляти в Росію, щоб прогодувати сім'ю. Але це — не той випадок.

Згадаймо, як свого часу тенісист Горан Іванішевич, футболісти Звонимир Бобан і Роберт Просінечкі захищали Хорватію. А в нас лише Роман Зозуля підтримує українську армію. Загалом уболівальники набагато патріотичніші, ніж спортсмени.

У листопаді 2000 року Тимощук одружився із землячкою Надією Навроцькою. 2010-го в них народилася двійня — Ноа та Міа. На той час Тимощук виступав за німецьку «Баварію», куди перейшов із «Зеніта». 2013 року футболіст повернувся до Санкт-Петербурга. Його дружина залишилася в Мюнхені. Згодом пара розірвала стосунки.

«Мені відкрився інший Анатолій. Одним із приводів для розлучення став його багаторічний зв'язок із громадянкою Росії, — написала Надія в соціальній мережі. — А ще батько 6-річних дітей вимагає від суду відправити їх до психіатра. Пише підлу брехню, що його діти — агресивні й ­надактивні. І на суді бажає, щоб їх готували до школи в установі для дітей із пошкодженим мозком і синдромом Дауна. Хоча діти — здорові, розумні. Ще недавно він хвалився ними.

Триває конфлікт між Ро­сією і Україною. І в цей непростий момент Толік — громадянин, лідер і капітан національної збірної, сумнівається, чи їхати до поранених українських солдатів. Водночас виводить сімейні фінанси в Росію, відкриває там бізнес, реєструє його на інших. Зазиває людей у власний ресторан підтримувати російських спортсменів».

«Радий можливості попрацювати з таким фахівцем, як Луческу. А також із такою командою, штабом, футболістами», — каже Анатолій Тимощук.

Під керівництвом Луческу він грав у донецькому «Шахтарі» майже три роки.

Але не факт перебування румуна в «Зеніті» вплинув на рішення Тимощука. У Пітері Анатолій має подругу та ресторанний бізнес. Він із грудня просив керівництво «Зеніта» про працевлаштування у клубі. Перемовини були важкими: Тимощук хотів отримати контракт на триваліший, ніж два роки, термін. Клуб платитиме Анатолію ­1,5–2 млн євро на рік.