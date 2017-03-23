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Тепла зустріч друзів перед матчем Хорватія — Україна

Між передматчевими тренуваннями України та Хорватії зустрілися колишні одноклубники по «Дніпру»

  • 23.03.2017 23:40
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Між передматчевими тренуваннями України та Хорватії у коридорі між роздягальнями зустрілися колишні одноклубники по «Дніпру» Євген Селезньов, Нікола Калінич та Денис Бойко. Хлопці тепло обійнялися, поцікавилися справами і поділилися жартами. Також побачився і тепло обійнявся з українцями капітан «Шахтаря» Даріо Срна. Побачів це все і зняв Олександр Гливинський.

 

Источник — Sport.ua

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