Між передматчевими тренуваннями України та Хорватії у коридорі між роздягальнями зустрілися колишні одноклубники по «Дніпру» Євген Селезньов, Нікола Калінич та Денис Бойко. Хлопці тепло обійнялися, поцікавилися справами і поділилися жартами. Також побачився і тепло обійнявся з українцями капітан «Шахтаря» Даріо Срна. Побачів це все і зняв Олександр Гливинський.