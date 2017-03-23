Марио Фернандес сможет сыграть за Россию против Кот-д'Ивуара

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет принять участие в ближайшем матче сборной России по футболу с ивуарийцами. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Летом прошлого года уроженец Бразилии Фернандес получил паспорт гражданина РФ. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), игрок вправе выступать за новую сборную только по прошествии пяти лет проживания в стране. Пять лет, как Фернандес переехал в Россию и начал выступать за армейский клуб, исполнится в мае.

«Препятствий этому (участию в игре) нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие, - заявил Мутко. - Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждем от них ответ».

Матч с ивуарийцами пройдет 24 марта в Краснодаре на одноименном стадионе, с бельгийцами - 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.