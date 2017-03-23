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Украина U-19 в меньшинстве победила Грецию

Украинская команда выиграла первый матч элит-раунда Евро-2017

  • 23.03.2017 22:45
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ФФУ
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23 березня у першому матчі еліт-раунду Євро-2017 юнацька збірна України U-19 здобула впевнену перемогу над Грецією з рахунком 2:0. Нашій команді не завадило навіть те, що майже всю другу половину матчу українці грали у меньшості.

На початку першого тайму, напевно, на грі «синьо-жовтих» позначилося хвилювання, пов'язане зі стартом відповідального турніру. Вже на 6-й хвилині Врусаі завдав удар по воротам Луніна та, на щастя, його постріл був невлучним. Ще за хвилину Якімець отримав попередження, яке пізніше призведе до того, що догравати матч українцям доведеться у меньшості.

Проте номінальним господарям поля вдалося швидко посунути гру від своїх воріт, і на 21-й хвилині зустрічі вони отримали право на пенальті: Валмас порушив правила проти Луньова. Але реалізувати одинадцятиметровий не вдалося — м'яч після удару Шапаренка влучив у стійку.
І все ж таки команда Володимира Єзерського змогла завершити першу половину гри на мажорній ноті. Вже у додані арбітром хвилини після кутового у виконанні Шапаренко відзначився Миколенко.

У другому таймі українці знов пішли уперед та заробили вільний удар. Свій шанс на 49-й хвилині реалізував Назарій Русин, асистував йому Топалов. На жаль, за кілька хвилин українска збірна залишилася удесятьох: за друге попередження арбітр зустрічі вилучив Якімця.

Гравці грецької збірної складати зброю не збиралися та намагалися використати отриману чисельну перевагу: близьки до голу були Євангелу, Кампетсіс та Лімніос. «Синьо-жовті» намагалися гостро контратакувати, змарнували нагоди збільшити рахунок Луньов, Шапаренко та Русин. Матч проходив напружено до останньої хвилини, але завершився за рахунку 2:0 на користь України.

У наступному турі українці зіграють проти господарів турніру — команди Нідерландів, яка у своєму першому матчі мінімально перемогла Фінляндію 1:0.

Україна U-19 - Греція U-19 — 2:0
Голи: Миколенко (45), Русин (49)

Україна U-19: Лунін — Чеберко, Луньов, Топалов (Алібеков, 90), Счастливцев, Русин (Лєднєв, 83), Миколенко, Булеца (Попов, 56), Дубінчак (к), Шапаренко, Якімець
Греція U-19: Сіампаніс — Валмас (Павлідіс, 54) , Катраніс, Ніколау, Євангелу (к), Лампру (Бузукіс, 71), Лімніос, Мінгос, Врусаі (Бастіанос, 26), Натсос, Кампетсіс
Попередження: Якімець (7, 51), Луньов (58), Счастливцев (90) — Валмас (21)
Вилучення: Якімець

Источник — Федерация футбола Украины

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