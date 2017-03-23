Где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2018 Хорватия – Украина

В пятницу 24-го марта в Загребе на стадионе «Максимир» состоится матч отборна на ЧМ-2018 между сборными командами Хорватии и Украины.

Матч в прямой трансляции можно будет посмотреть на ТРК «Украина», начало в 21:45 по киевскому времени. Sport.ua также проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После 4-х сыгранных туров сборная Хорватии с 10-ю очками в активе лидирует в отборочной группе I. Украина с 8-ю очками занимает второе место при разнице мячей 7-3.

В случае победы над сборной Хорватии команда Андрея Шевченко возглавит группу I.