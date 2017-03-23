Сергей МОРОЗОВ: «Украине не нужно подстраиваться под Хорватию»

Как отметил Сергей Морозов, хорваты лучше играют с топ-командами, чем с соперниками среднего уровня.

«Сборная Хорватии собрана из звезд, у команды отличная техническая оснащенность, уверенность в своих силах, и она может доставить нам много проблем, — говорит эксперт Сергей Морозов. — Но вместе с этим вряд ли у них будет должный настрой на матч с нами. Хорваты привыкли показывать себя в играх с Германией, Англией, что прослеживается уже несколько лет. И это можно применить в свою пользу».

«Главное только, чтобы у нас настрой был правильным. В команде ведь много молодых ребят, которые против таких соперников еще не играли. Понятно, что сборная Хорватии будет пытаться играть первым номером, но ведь нам не обязательно подстраиваться под них. Многое будет зависеть от того, какую тактику выберет Андрей Шевченко, а мы уже убедились, что он не боится рисковать».