Вячеслав ШЕВЧУК: «Украина выиграет у Хорватии»

Новоиспеченный эксперт телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» Вячеслав Шевчук в интервью пресс-службе каналов рассказал о том, почему решил попробовать себя в новом амплуа, планирует ли начать тренерскую карьеру и о многом другом.

- Здравствуйте, Вячеслав! Расскажите, как у вас возникла идея работать на телевидении?

- Мне позвонил шеф-продюсер каналов «Футбол 1»/«Футбол 2» Иван Гресько и предложил поучаствовать в проекте. Я ответил – без проблем. Я всегда ищу для себя новый опыт, чтобы развиваться и идти дальше. Поэтому я посчитал, что это будет для меня большим плюсом.

- Как прошел Ваш дебют в программе «Ночь Лиги Чемпионов»?

- Перед эфиром было небольшое волнение. Оно всегда должно быть. Это ненормально, если его нет. Как и на футбольном поле, тут должны быть эмоции. Мне очень понравилась атмосфера в студии, было интересно обсудить матч с ведущим Виктором Вацко и Роберто Моралесом. Для меня, опять же, повторюсь, это новый опыт, и я хочу развиваться, участвуя в таких программах. Мне нужно еще многому научиться. Я тщательно готовился к эфиру, чтобы понимать, о чем я буду говорить, чтобы зрителю было интересно.

- А Вы потом пересматривали эфир?

- Нет, как и свои игры. Я не люблю их смотреть. Это уже прошлое.

- Вы уже получили тренерский диплом?

- Да.

- А в ближайшем будущем Вы планируете сконцентрироваться на тренерской деятельности или работе на телевидении?

- В своей работе на телевидении я себя позиционирую как будущий тренер. Я веду себя не как эксперт, а именно как тренер, говорю, как бы я вел себя в той или иной ситуации.

- В пятницу Вы будете анализировать игру футболистов, с которыми совсем недавно играли в одной команде. Что Вы чувствуете по этому поводу? Насколько сложно вам будет?

- Я думаю, ничего сложно не будет, нужно настроиться. Я уже закончил карьеру футболиста и буду настраивать себя на новый лад, на другую работу. Это нормально.

- В одном из своих интервью вы говорили, что видите своим сменщиком в сборной Николая Матвиенко. А что Вы скажете на счет Эдуарда Соболя? Ведь он сейчас основной игрок команды.

- Я не сказал, что сменщиком будет именно Матвеенко или Соболь. Будет конкуренция. Просто на данный момент Соболь дисквалифицирован, поэтому эту позицию (левого защитника – прим. footballua.tv) может занять Матвеенко. А в будущем будет конкуренция: оба футболиста будут бороться за место в основном составе. Это два молодых игрока, они будущее нашей страны.

- Ваш прогноз на матч Хорватия – Украина?

- Я не люблю прогнозировать счет, но у меня есть уверенность, что наша сборная выиграет эту игру.