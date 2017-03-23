Сергей КРАВЧЕНКО: «Думаю, Шевченко рискнет»

В Украине даже среди тренеров нечасто найдешь такого рассудительного собеседника, который не только знает, как нужно играть в футбол, но и понимает, как в него играют другие. В Днепре его часто называли Google — нет таких вопросов, которые бы поставили Сергея Кравченко в тупик. Так что не позвонить именно этому участнику поединка со сборной Хорватии 2008 года мы не имели никакого морального права…

— Сергей, вопрос ребром — шансы у нас есть?

— Конечно, есть. Я не буду отрицать, что хорваты являются фаворитами. Тут и подбор исполнителей нужно учитывать, и фактор своего поля. Но если наша сборная покажет хорошую игру, и на ее стороне будет удача, то из Загреба можно увезти очки.

«Ничья стала для нас хорошим результатом»

— В чем наши козыри?

— В тренерском штабе, в котором собраны квалифицированные специалисты. Да и футболисты у нас тоже хорошие есть — просто не нужно их недооценивать.

— В 2008 году у вас шансов было больше?

— После чемпионата мира 1998 года хорватский футбол вышел на стабильно высокий уровень. С тех пор у хорватов всегда хорошая сборная. Помню, что сыграв — 0:0 в Харькове, мы остались довольны этим результатом. Правда, сам я играл немного — вышел на замену в самом конце матча.

— И умудрился получить желтую карточку…

— Честно, уже не помню, за что именно. Не за разговоры, так точно (улыбается). Наверное, было много желания помочь команде, вот и сыграл где-то агрессивно.

— Нынешнего полузащитника Реала Луку Модрича успел тогда запомнить?

— Безусловно. Я с ним даже футболками обменялся. Помню, он тогда под 14-м номером выступал — мои игровые цифры в Ворскле, из которой я в то время в сборную и приезжал.

«Нужны контратаки, они нам сильно помогут»

— Тогда у сборной был совершенно другой футбол?

— Нельзя сравнивать команды из разных времен —это неправильно. В любом случае в сборную всегда вызывают лучших на данный момент исполнителей. В тот период были свои козыри, легионеры стабильно играли в сильных клубах, сейчас — другие. В настоящий момент более современный подход к организации и анализу игры.

— Неужели ты веришь в то, что наша новая схема пройдет в Хорватии?

— Я не сомневаюсь, что она там будет — это самое главное. В поединках против таких соперников и нужно учиться играть в правильный футбол. Впрочем, почти уверен, что по владению мячом мы уступим противнику, но все равно не станем бить куда попало, а будем действовать через пас. Понятно, что на поле могут возникнуть разные ситуации, но как бы ни складывался матч, мысль в нашей игре будет.

Впрочем, до поединка это все разговоры. Тренеры и без нас все хорошо понимают и могут внести определенные коррективы, в том числе и в тактику, и в систему игры. Посмотрим. Будет интересный матч. И ваш сайт уже больше месяца этот интерес подогревает (улыбается).

— У хорватов сейчас есть проблемы в обороне. Может, стоит сразу надавить на больную мозоль?

— Оно-то, может, и стоит, но позволит ли это сделать соперник? Да и не думаю, что у клетчатых такие уж большие проблемы, ведь в Хорватии достаточно игроков высокого уровня. Чтобы нащупать слабое место, нужен хороший контроль, но этого, как я уже говорил, пожалуй, не будет. Зато будут контратаки — вот на них я сильно надеюсь.

«Думаю, Шевченко рискнет и поставит Матвиенко»

— Коль у нас пошел такой серьезный разговор, давай попробуем определить основной состав. Рискнешь?

— Разгадать замыслы тренеров или назвать свой вариант?

— Назови лучше свою версию.

— В воротах — Андрей Пятов, это понятно. В центре защиты — Александр Кучер и Ярослав Ракицкий. Справа в обороне — Богдан Бутко, слева — Николай Матвиенко.

— Андрей Шевченко рискнет?

— Думаю, да, ведь он уже рисковал, и это было оправданно.

— Как будет выглядеть треугольник в центре поля?

— Тут я, наверное, точно не угадаю, но, на мой взгляд, для этого поединка идеально подходят Руслан Ротань, Евгений Шахов и Сергей Сидорчук. Все они хорошо работают на оборону и при этом могут в любой момент организовать атаку.

— С капитаном Днепра предстоящую встречу обсуждали?

— Конечно, и не раз. Всей командой пожелали ему принять участие в победном поединке.

— Тройку атакующих игроков составят…

— Тут, кажется, все просто и без сюрпризов — Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка и Артем Кравец.

— Тогда скажи еще свой прогноз.

— Вот от этого я откажусь точно. Просто буду болеть за наших ребят.

Евгений ГРЕСЬ