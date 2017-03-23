Шахтер поучаствовал в Форуме тренеров Юношеской лиги УЕФА

20 и 21 марта в Доме европейского футбола (Ньон, Швейцария) проходил Форум тренеров Юношеской лиги УЕФА, куда были приглашены представители всех клубов, когда-либо принимавших участие в этом турнире, и наставники команд-финалистов. Директор Академии донецкого «Шахтера» Александр Фундерат и главный тренер молодежной команды «горняков» Валерий Кривенцов, выведший «Шахтер» U19 в финал Юношеской лиги УЕФА в сезоне – 2014/15, также прибыли на конференцию.

Главными темами обсуждения стали преобразования, которым турнир может подвергнуться уже в скором времени. Это касается правил, состава участников, регламента соревнований и другого. По данным вопросам УЕФА хотел проконсультироваться с менеджерами клубов и тренерами – людьми, знающими юношеский футбол изнутри.



– Такие форумы очень полезны и крайне важны как для каждого участника, так и для развития европейского футбола в целом, – делится впечатлениями директор Академии «Шахтера» Александр Фундерат. – Представители 50 лучших клубов нашего континента собрались, чтобы обсудить множество насущных вопросов. В ближайшем будущем УЕФА видит своей целью развитие именно юношеского футбола через общеевропейские турниры и совместные проекты, где академии всех клубов смогли бы обмениваться опытом и новыми разработками, ведь юношеский футбол становится все ближе к взрослому и в плане организации соревнований, и в плане игры. Молодые спортсмены благодаря участию в конкурентных состязаниях смогут лучше подготовиться к этому переходу.



На конференции также поднимались темы современного судейства и новшеств в правилах игры, психологии создания команды, прогрессивных тенденций в футбольной тактике. А наибольшее внимание привлекла лекция знаменитого итальянского специалиста Фабио Капелло, рассказавшего о своем тренерском пути: когда-то он начинал с работы с детьми, а впоследствии выигрывал Лигу чемпионов и тренировал топ-клубы.

– На форуме интересно было все: и выступления спикеров, и общение с коллегами из разных стран, – рассказывает главный тренер «Шахтера» U21 Валерий Кривенцов. – В перерывах между лекциями удавалось поговорить, обменяться мнениями с тренерами разных команд: «Челси», «Бенфики» и других. Обсуждали тонкости работы с молодыми игроками и то, как улучшить Юношескую лигу УЕФА, повысить конкуренцию в турнире. Безусловно, участие в международных матчах помогает ребятам расти и прогрессировать. И одной из проблем современного юношеского футбола является нехватка поединков высокого уровня. По этим вопросам было активное обсуждение, но сошлись на том, что такие турниры необходимо развивать, увеличивать число участников и количество матчей. Для игроков международный опыт очень важен, так как помогает быстрее и легче войти во взрослый спорт.

Интересно, что в рамках Форума состоялся футбольный мини-турнир. Все участники были разделены на четыре команды и сыграли друг с другом. Лучшим бомбардиром с пятью мячами стал именно наставник молодежки «Шахтера» Валерий Кривенцов.