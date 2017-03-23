Анте ЧАЧИЧ: «Надеюсь, знания Виды нам помогут»

Главный тренер «клетчатых» Анте Чачич уверен в своей команде и считает, что для Украины любой результат в Загребе не станет проигрышем.
- Какая ситуация в команде: есть ли у вас дилеммы перед игрой?
- Нет, я все уже решил. Те 11 игроков, которые должны выйти на поле, и выйдут. Никаких сюрпризов для меня нет.
- Чего ожидаете от игры против Украины?
- Это очень важный матч для нас. Для нас принципиально добиться позитивного результата. Важно, что будут зрители на стадионе. Долгое время нас ненавидели в мире из-за болельщиков. Надеюсь, у нас будет отличная поддержка на стадионе. Я против насилия и беспорядков. Наша задача – показать хорошую игру и добиться результата. Что касается Украины, то Андрей Шевченко привнес в ее игру новшества.
- Сильно ли изменилась Украина по сравнению с осенними матчами? По каким встречам сборной Украины готовились к матчу?
- Я не знаю. Они немного матчей сыграли с этого времени. Мы разговаривали с игроками о сильных сторонах соперника и, конечно же, изучали их. Хорватия – одна из сильнейших сборных в Европе, и мы должны это использовать. Какие матчи смотрели? С Исландией и Турцией. То же самое, думаю, делал и наш соперник по отношению к нам.
- Андрей Шевченко сказал, что для него важен не только результат, но и игра. Для Хорватии это может быть преимуществом?
- Думаю, Шевченко этими словами хотел уменьшить напряжение в своей команде. Любой результат, который покажет Украина здесь, не будет проигрышем для нее.
- Какая роль Домагоя Виды в сборной Хорватии?
- Вида как всегда сыграет на том месте, где он нужен сборной. Он – боец и мы это ценим. В Киеве он хорошо играет, также он знает соперников лучше, чем кто-либо. Надеюсь, это нам поможет.
Сергей ЦЫБА из Загреба
Источник — Sport.ua
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