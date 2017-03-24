Вячеслав СВИДЕРСКИЙ: «Кравец импонирует мне больше Селезнева»

Накануне противостояния сборной Украины и Хорватии в Загребе в рамках отбора на ЧМ-2018 с корреспондентом Sport.ua пообщался бывший игрок нашей национальной команды и «Днепра» Вячеслав Свидерский.

- Матч против сборной Хорватии - один из ключевых в отборе на чемпионат мира для команды Андрея Шевченко. Чего ожидаете от нашей сборной?

- Прежде всего, ожидаю хорошей игры и победы нашей команды. Естественно, как и все болельщики, жду только хороших результатов от сборной. И, конечно же, выход в финальную часть ЧМ.

- Евгений Селезнев показывает хорошую игру в Турции, но в последних матчах Андрей Шевченко больше доверял Артему Кравцу. На ваш взгляд, кто получит шанс выйти со стартовых минут в Загребе?

- У каждого свое мнение: у тренеров, болельщиков, экспертов… Мне, если честно, больше импонирует Артем Кравец. Он умеет работать на команду и выполняет полезную работу в оборонительных функциях. Евгений Селезнёв сейчас тоже в неплохой форме, но он футболист момента. Лишь иногда оказывается в нужном месте. Исходя из количества полезной деятельности, мне импонирует больше Кравец.

- Евгений Коноплянка не получает достаточной игровой практики в «Шальке». Кого вы видите на его место в составе сборной? Или Шевченко стоит довериться опыту Коноплянки?

- Честно говоря, я не думаю, что кто-то заменит Коноплянку. Конечно же, все ребята в сборной очень талантливые и умелые, но, все же, Коноплянка считается одним из лидеров команды, даже несмотря на то, что на данный момент он не получает игровой практики. Я думаю, с его умениями, и с его скоростными данными, он гораздо больше приносит пользы команде, чем кто-либо. Надеюсь, что он выйдет в основном составе сборной.

- Какой результат устроил бы вас в выездном матче Украины против Хорватии?

- Только победа! Другой результат не устроит не только меня, но и болельщиков, и всю Украину, которая переживает и болеет за нашу сборную!

Катерина РАДИОНОВА