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Дарио СРНА: «Фонсека поставил некоторые вещи на место»

Капитан донецкой команды рассказал о работе с португальским тренером

  • 23.03.2017 20:53
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, как изменилась игра «горняков» с приходом Паулу Фонсеки.

- Фонсека пришел и сразу поставил на место некоторые вещи, которые должен был поставить. Вы знаете, это некое свежее дыхание: например, разыгрываем некоторые комбинации с углового, также тренер хочет, чтобы мы высоко прессинговали соперника. Поэтому футбол отличается, но философия «Шахтера» осталась та же – атакующий футбол.

У нас всегда было много моментов. Я 13 лет в «Шахтере», и у нас каждую игру было много возможностей. Но это футбол. Иногда надо больше концентрации или быть более агрессивным. Фонсека всегда говорит, что недостаточно только появиться в штрафной площади – надо забить.

Меня радует игра «Шахтера». Хочется, чтобы болельщики, люди, которые смотрят матчи по телевизору, получали от нее удовольствие. Такой первый тайм в матче против «Олимпика», который мы сыграли – это просто фантастика. Я расстроился после игры, что мы потеряли очки, но, с другой стороны, я увидел настоящий «Шахтер», который атакует, играет в комбинационный футбол, через пас, и увидел желание у своих футболистов. Для меня это очень большой показатель.

Источник — ТК Футбол

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