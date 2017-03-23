Лука МОДРИЧ: «Украина – наш самый серьезный соперник»

- Впервые за два года будете играть на заполненном домашнем стадионе. Какие ожидания у вас от игры?
- Очень ждем этого поединка, нам нужна поддержка болельщиков. Верим, что фаны будут с нами во всех ситуациях. Сборная Украины – очень серьезная команда, которая выросла в последнее время. В группе это наш самый серьезный соперник.
- Вы два раза играли против Украины и ни разу не победили. Чего не хватило?
- Я помню те матчи. Мы играли хорошо, но не добились результата. Надеюсь, завтра у нас будут возможности, чтобы победить.
- Что вы думаете о наставнике сборной Украины Андрее Шевченко?
- Шевченко – великий игрок, он делает хорошую работу в сборной Украины. Его задача – победить Хорватию. Посмотрим, чем это завершится.
- В Украине вас называют главной звездой сборной Хорватии. Чего от вас ожидать?
- (Улыбается). Завтра увидим, как я себя покажу. Надеюсь, я буду в порядке. Но футбол – это командная игра. Все зависит от того, как сыграет команда в целом.
- Андрей Шевченко сказал, что зона комфорта сборной Хорватии – центр поля. А какие сильные стороны, на ваш взгляд, у Украины?
- В целом, мы не очень говорили об Украине при подготовке. В составе нашего соперника сильные фланги. Могу отметить Коноплянку и Ярмоленко.
- Как вы будете выходить из-под высокого прессинга сборной Украины?
- Мы играем дома, перед своей публикой. Будем стараться доминировать, бороться за мяч. Думаю, нам это удастся.
Сергей ЦЫБА из Загреба
Источник — Sport.ua
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