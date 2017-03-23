Игорь ЯВОРСКИЙ: «Идея Шахтера провалилась»

Формат футбольного чемпіонату України слід якнайшвидше міняти.

- Ідея чемпіонату з розбиттям команд на дві шістки, яку запропонували у «Шахтарі», можна вважати провалилася, і я поясню чому, - каже Ігор Яворський. - Якщо ми беремо другу шістку, то там чемпіонат цікавий лише для «Волині», «Карпат» і «Дніпра», які боряться за виживання. Три інші команди можуть йти у відпустку. Змагатися 10(!) турів без жодної мотивації - це не спорт.

У першій шістці ситуація схожа. «Шахтар» - чемпіон. «Динамо» буде другим і «Зоря» третьою. Боротьба триватиме за четверте-п’яте місця, які не є призовими. Це що, інтрига?

Тому від цього формату чемпіонату слід якнайшвидше відмовлятися. «Шахтар» вже вийшов з нової ідеєю, яка передбачає матчі плей-оф між шістками, між лігами... Ну це вже цікавіше, але все одно слід ретельно наперід все проаналізувати і продумати, щоб на фініші ми знову не стикнулися ось з таким».