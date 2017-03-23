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Игорь ЯВОРСКИЙ: «Идея Шахтера провалилась»

Специалист высказался против разбития чемпионата на две шестерки

  • 23.03.2017 20:30
  • 1115 просмотров
  • 1 комментария
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zz.te.ua. Игорь Яворский
© zz.te.ua. Игорь Яворский

Формат футбольного чемпіонату України слід якнайшвидше міняти.

- Ідея чемпіонату з розбиттям команд на дві шістки, яку запропонували у  «Шахтарі», можна вважати провалилася, і я поясню чому, - каже  Ігор Яворський. - Якщо ми беремо другу шістку, то там чемпіонат цікавий лише для  «Волині»,  «Карпат» і «Дніпра», які боряться за виживання. Три інші команди можуть йти у відпустку. Змагатися 10(!) турів без жодної мотивації - це не спорт.

У першій шістці ситуація схожа.  «Шахтар» - чемпіон.  «Динамо» буде другим і  «Зоря» третьою. Боротьба триватиме за четверте-п’яте місця, які не є призовими. Це що, інтрига?

Тому від цього формату чемпіонату слід якнайшвидше відмовлятися.  «Шахтар» вже вийшов з нової ідеєю, яка передбачає матчі плей-оф між шістками, між лігами... Ну це вже цікавіше, але все одно слід ретельно наперід все проаналізувати і продумати, щоб на фініші ми знову не стикнулися ось з таким».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Олег Чернега
      Олег Чернега, 23.03.2017 21:05
    +2
    А когда было 14-16 клубов и за 7-8 туров для 9-10-11 команд был смысл играть ?
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