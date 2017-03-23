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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы приехали играть, а не ставить автобус»

Хавбек сборной Украины - о предстоящем матче с Хорватией

  • 23.03.2017 19:48
  • 1419 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Тарас Степаненко и Андрей Шевченко
© Sport.ua. Тарас Степаненко и Андрей Шевченко

Полузащитник «сине-желтых» Тарас Степаненко отдал должное команде Анте Чачича, но в то же время заверил, что сборная Украины на «Максимире» постарается показать хороший футбол и добиться результата.

- По поводу психологии в матче с Хорватией – это важный аспект в игре. Мы играем на выезде с сильной командой. Если настроимся и покажем свой футбол – все будет хорошо. Мы не должны бояться, и постараемся проявить себя с лучшей стороны.

- Как нейтрализовать Луку Модрича?
- Мы проводили тактические занятия, готовились. У них в центре выступают игроки мирового уровня. Не только Модрич, но и Ракитич, и другие. Очень важно, как мы будем действовать против них. Но от одного человека не все зависит. Главное – слаженно сыграть, показать командную игру.  Только в таком случае мы сможем нейтрализовать среднюю линию сборной Хорватии.

- Нравится ли вам играть против таких сборных, как Хорватия?
- Конечно, матчи такого высокого уровня – это большая ответственность. Каждый игрок мечтает играть в таких матчах. Можем посмотреть в таких поединках свой уровень, и понять, чего достиг в жизни и футболе. Каждый игрок нашей команды это прекрасно понимает.

- Есть рецепт, как добиться положительного результата?
- Мы приехали играть в футбол. Не ставить автобус, как многие пишут.  Мы играем, чтобы расти и индивидуально, и командно. Для этого мы тренируемся, провели микросбор в Австрии. Для нас важна эта игра. Все понимают, что в матче со сборной Хорватии нам нужно добывать очки. Надеюсь, это завтра у нас это получится.

Сергей ЦЫБА из Загреба

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 23.03.2017 19:56
    -4
    Тарас, играть это не про тебя. Ты там если кому голову оторвать и ноги или с 55 минуты вдесятером оставить, это да. А в остальном шансов с хорватами не много.
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 23.03.2017 21:10
    +1
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    Sergiy Kibkalo
    online
      Sergiy Kibkalo, 23.03.2017 21:23
    0
    це означае, що Ікарус буде! )))
    "Значит хоршие сапоги - надо брать" (с)
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