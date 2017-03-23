Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы приехали играть, а не ставить автобус»

Полузащитник «сине-желтых» Тарас Степаненко отдал должное команде Анте Чачича, но в то же время заверил, что сборная Украины на «Максимире» постарается показать хороший футбол и добиться результата.

- По поводу психологии в матче с Хорватией – это важный аспект в игре. Мы играем на выезде с сильной командой. Если настроимся и покажем свой футбол – все будет хорошо. Мы не должны бояться, и постараемся проявить себя с лучшей стороны.

- Как нейтрализовать Луку Модрича?

- Мы проводили тактические занятия, готовились. У них в центре выступают игроки мирового уровня. Не только Модрич, но и Ракитич, и другие. Очень важно, как мы будем действовать против них. Но от одного человека не все зависит. Главное – слаженно сыграть, показать командную игру. Только в таком случае мы сможем нейтрализовать среднюю линию сборной Хорватии.

- Нравится ли вам играть против таких сборных, как Хорватия?

- Конечно, матчи такого высокого уровня – это большая ответственность. Каждый игрок мечтает играть в таких матчах. Можем посмотреть в таких поединках свой уровень, и понять, чего достиг в жизни и футболе. Каждый игрок нашей команды это прекрасно понимает.

- Есть рецепт, как добиться положительного результата?

- Мы приехали играть в футбол. Не ставить автобус, как многие пишут. Мы играем, чтобы расти и индивидуально, и командно. Для этого мы тренируемся, провели микросбор в Австрии. Для нас важна эта игра. Все понимают, что в матче со сборной Хорватии нам нужно добывать очки. Надеюсь, это завтра у нас это получится.

Сергей ЦЫБА из Загреба