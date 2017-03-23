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Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Не могу сказать, что у меня были выходные»

Футболист «Карпат» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 23.03.2017 19:41
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ФК Карпаты. Денис Мирошниченко
© ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

Перед заключним матчем першої частини чемпіонату лазарет карпатівців здивував як вболівальників, так, мабуть, й самого тренера. Гуцуляк, Мірошніченко, Худоб’як, Голодюк... Кожен футболіст цього квартету грає важливу роль у побудові атак «зелено-білих», а їх відсутність дає свій відбиток на гру.

«Пройшов обстеження – нічого не знайшли. Вже розпочав тренування. Спочатку був присутній маленький дискомфорт, але зараз вже все нормально. Говорячи про самопочуття, надіюсь, що нічого не зміниться і зможу поїхати з командою в Черкаси» – каже Мірошніченко.

«Сказати, що у мене були вихідні не можу. Я їх не відчув, адже два-три дні проходив ретельне медичне обстеження. Звичайно, гру дивився, переймався ніби й сам був на полі. Матч вийшов доволі цікавим. Мали пару хороших моментів, реалізувавши які, можна було здобути перемогу. Але, у той же час, «Дніпро» теж мав свої гольові можливості. Тож, думаю, що результат повністю відповідає грі».

«Протягом цілого тижня готуємось до гри з «Олімпіком». Знаємо, що це непроста команда, останній матч донеччан проти «Шахтаря» у черговий раз це довів. Всі хлопці хочуть виграти. Для власної впевненості ми повинні продовжувати у тому ж дусі та перемагати» – розповідає карпатівець.

«Календар? Мабуть, його потрібно оцінювати вже по закінченню всіх ігор. З одного боку, дуже добре, що маємо два матчі вдома, але потім три виїзних поєдинки. Повторюсь, висновки можна буде зробити вже після всіх зіграних ігор» – підсумував фулбек.

Источник — ФК Карпаты

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