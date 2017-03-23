Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не дадим комфорта сборной Хорватии»

Перед вечерней тренировкой сборной Украины на «Максимире» наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

- В вашей карьере игрока был дебют в национальной сборной Украины. Помните этот матч? Есть ли у вас особое отношение к Загребу?

- У меня плохая память. Я плохо помню, что было (улыбается). Это была шутка. Конечно, я помню эту игру. В Хорватии всегда непросто играть и добиваться результата.

- В техническом аспекте Хорватия сильнее Украины, про тактику вы вряд ли скажете. Сумели ли вы выровнять физическое состояние игроков?

- Нам удалось провести хороший микроцикл в Австрии. У нас есть возможность смотреть в онлайн режиме состояние игроков. Можем смотреть, как они бегают, за сколько секунд. Могу сказать, что по тренировкам все ребята находятся в хорошем состоянии. А как они себя проявят – увидим в завтрашнем матче.

- Как планируете нейтрализовать Луку Модрича?

- Задача нашей сборной – создать прессинг в комфортной зоне соперника. У сборной Хорватии это средняя линия. Поэтому будем не давать сопернику комфортно себя чувствовать в этой зоне.

- Помните, как со сборной Украины сыграли в Загребе 2:2?

- У меня плохая память, к сожалению. Тогда бы я помнил эту игру лучше (улыбается). Помню, конечно. Для нас это был позитивный результат.

- Разговаривали ли вы со Звонимиром Бобаном?

- Да, мы с ним постоянно на связи. Но об игре не говорили. Я хорошо с ним общаюсь. К вашей стране я хорошо отношусь. У меня тут много друзей.

- Что вы думаете о сборной Хорватии?

- Хорватия – сильная команда с хорошими игроками в составе. Последнее время некоторые игроки ушли из сборной – Дарио Срна, в частности, завершил карьеру. Но выбор у главного тренера все равно шикарный. Хорватия имеет хороший потенциал, сильная команда.

- Проблемы с игровой практикой есть у многих игроков сборной. Как будете их решать?

- Мы посмотрели состояние ребят – я вижу, что они готовы. Если психологически подойти правильно – каждый может себя подготовить. Те игроки, которые выйдут на поле – мы им доверяем. Я верю ребятам.

- У вас есть рецепт, как добиться результата завтра?- Результата важен безусловно. Но для нас важно добиться результата, показывая хорошую игру. Этого я прошу от своих игроков.

Сергей ЦЫБА из Загреба