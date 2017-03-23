Припомнить все!

Их было много, целых семь. Правда, если в лихие 90-е, после обретения странами независимости приходилось рубиться с балканцами едва ли не в каждом отборе, то в новом тысячелетии пересекались только дважды – в квалификации ЧМ-2010.

Баланс матчей явно не в нашу пользу, но смутно-обнадеживающая тенденция прослеживается – с каждым разом мы проигрывали менее разгромно, а в трех последних поединках вообще не уступили, в том числе и на свирепом «Максимире». На заре же взаимоотношений получали по полной…

Победное исключение, не подтверждающее правило

Началось все в июне 93-го. Как и наша держава, Хорватия, отцепившись от СФРЮ, официально дебютировала под эгидой УЕФА в отборочном турнире ЧЕ-96, стартовавшем 4 сентября 1994 года. До этого обе сборные, признанные Европейским Союзом и ФИФА в 92-ом, ограничивались лишь товарищескими матчами. На один из них в Загреб позвали и нас. Личная встреча оказалась для Украины седьмым спаррингом в независимой истории, хорваты играли в пятый раз.

Товарищеский матч

Хорватия — Украина — 3:1

26 июня 1993. Загреб. Стадион «Максимир». 25 000 зрителей.

Голы: Шукер (13), Аджич (47), Бичанич (72) — Гусин (57).

Хорватия: Ладич, Живкович, Ярни, Павличич, Вулич (Младенович, 42), Першон, Аджич (Челич, 85), Мише, Шукер (Шпехар, 81), Бобан, Бокшич (Бичанич, 59).

Тренер: Станко Поклепович.

Украина: Ковтун, Беженар, Грицына (Гусин, 46), Гусев (Ковалец, 46), Дирявка, Коновалов, Михайленко (Топчиев, 81), Полунин, Попов, Похлебаев, Шкапенко.

Тренер: Олег Базилевич.



Олег Базилевич.

«В последнее время сборная удачнее играет с хорватами, чем мы. Так ведь и уровень футбола, всего нашего хозяйства нельзя сравнивать, – вспоминает участник дебютного противостояния экс-полузащитник «Днепра» Андрей Полунин. – Сейчас и время другое, и отношение к сборной, со стороны Федерации больше внимания, Шевченко свой штаб из профессионалов организовал, накануне матчей сбор за границей делается, тур чемпионата перенесли. Команда целенаправленно готовится к хорватам.

Тогда же все было намного проще. Мы молодые да перспективные, для нас сам вызов был почетен, играли за честь страны. Помню, ехали на автобусе – часов 20, самолетами, как сейчас, не летали. На автобусе, за день до матча приехали, сыграли, потом дальше поехали в Сплит, встречались там еще и с «Хайдуком». Хорватия тогда была реально намного сильнее, столько звезд – Шукер вскоре в «Реале» заблистал, Бобан – в «Милане», Бокшич как раз с «Марселем» Кубок чемпионов взял. По мастерству великие футболисты, звездная сборная. Именно силой запомнилась, очень спокойно и уверенно они играли. Мы же тогда тоже только начинали, если честно, тяжело было выиграть. Условно говоря «Мерседес» против «Запорожца», у нас были люди только из своего чемпионата.

Что еще вспоминается? Торсида у них приличная. Болельщики поддерживают хорошо, тем более тогда это было после перерыва, связанного с войной. И сейчас, думаю, стадион будет полным, поддержка будет сильная. Наши должны быть готовы к этому психологически, особенно это касается дебютантов и молодых. Нужно сыграть дисциплинировано, с хорошим планом на игру, должен быть правильно определен состав. На установке будет рассказан план, и нужно его выполнить. Самоотдача, дисциплина, исполнительское мастерство. Ведь оно есть у тех же Коноплянки, Ярмоленко, Селезнев в конце концов вернулся в сборную, и игры турецкого чемпионата подтверждают, что он реально хороший нападающий. У нас есть индивидуально хорошие футболисты, а характера нашим ребятам не занимать. Главное строго и четко сыграть. Сейчас футбол изменился и на один матч можно против любой команды собраться и добиться результата. Исландцы на Евро-2016 показали, как дисциплина, порядок, исполнение тренерской установки дает результат».

А мы продолжим. Провалили наши и первый официальный матч. Домашний отборочный поединок Евро-96 в Загребе сборная Хорватии выиграла непринужденно – 4:0. А с ним и всю квалификацию, финишировав на первом месте в 4-й группе, к глубочайшему удивлению европейцев, оставив на втором месте грозную Италию (финалиста ЧМ-94). Мы в той группе остались четвертыми, пропустив вперед еще и Литву… Хотя была и ложка меда: благодаря точному дальнему удару только-только натурализованного Юрия Калитвинцева украинцы добились первой и пока единственной победы над «клетчатыми».

Отборочный турнир чемпионата Европы-1996

Хорватия — Украина — 4:0

25 марта 1995. Загреб. «Максимир». 45 000 зрителей.

Голы: Бобан (13), Шукер (20, 80), Просинечки (71).

Хорватия: Ладич, Юрчевич (Влаович, 80), Ярни, Павличич, Йеркан, Билич, Асанович, Просинечки, Шукер, Бобан, Бокшич (Туркович, 74).

Запас: Габрич, Младенович, Брайкович.

Тренер: Мирослав Блажевич.

Украина: Тяпушкин, Лужный, Телесненко, Букель, Шматоваленко, Мартынов (Орбу, 46), Мизин, Калитвинцев, Шевченко, Леоненко, Коновалов.

Запас: Суслов, Сак, Евтушок, Хомин.

Тренер: Анатолий Коньков.



Анатолий Коньков.

Украина — Хорватия — 1:0

11 июня 1995. Киев. НСК «Олимпийский». 10 000 зрителей.

Гол: Калитвинцев (13).

Украина: Суслов, Жабченко, Скрыпник, Головко, Максимов, Орбу, Похлебаев, Калитвинцев, Паляница (Нагорняк, 76), Горилый, Гусейнов (Шкапенко, 46).

Запас: Шовковский, Беженар, Шматоваленко.

Тренер: Анатолий Коньков.

Хорватия: Габрич, Павличич (Мрмич, 28), Ярни, Сольдо, Йеркан, Билич, Асанович (Пралья, 49), Младенович, Шукер, Бобан (Буторович, 39), Бокшич.

Запас: Кознику, Брайкович.

Тренер: Мирослав Блажевич.

«Ну, если вы помните состав той сборной Хорватии, то они в самом соку были – Шукер, Ярни, Просинечки, – делится впечатлениями экс-полузащитник «Шахтера» Геннадий Орбу. – Они тогда нас во многом превосходили, не только в классе. Наша сборная только организовалась, Коньков только возглавил и она была не в том состоянии, чтобы обыгрывать Хорватию, тем более на выезде.

Тогда две команды выходили из группы, а хорваты уже оторвались, и может, просто недооценили нас в киевском матче, не ставили турнирной задачи обязательно победить. Помню великолепный гол Юрия Калитвинцева, мы выиграли 1:0, конечно, помогло нам и удаление их вратаря Габрича.

Сейчас у Хорватии опять многие футболисты в знаковых европейских командах играют. А наша сборная заново формируется, много молодых ребят. Будем надеяться, что не испугаются трибун и покажут себя, в таких матчах и надо проявлять свое умение. Хочется, чтобы хоть ничья была, поставлю на 1:1».

Для будущих призеров ЧМ мы не преграда

Следующее свидание с хорватами выпало на позднюю осень 97-го. В своих отборочных группах соперники заняли вторые места. Но если мы только на два очка отстали от сокрушительной Германии (сыграв с ней дома 0:0), и опередили третью Португалию (с Байей, Коуту, Руй Коштой и Фигу), то балканцы выступали по настроению. В личной встрече проиграли первую строчку датчанам, трижды делили очки с греками, словенцами и теми же скандинавами. Но к стыковым матчам, где они нам и попались, подошли во всеоружии, тогда как сборная Украины в первой встрече вынуждена была играть без лидеров в каждой линии – Лужного, Калитвинцева и Шевченко. Возможно, это и предопределило исход – 0:2 в Загребе, неутешительный, но не окончательный.

Тем более, в ответном матче к пятой минуте Шева половину форы отквитал. Тут же Косовский сравнял общий счет, но судейская бригада о главе с Педерсеном углядела офсайд. Много тогда нецензурных слов в свой адрес, в адрес своей родины и близких услышал норвежский рефери, но его финальный свисток огласил: на чемпионат мира во Францию едут хорваты. А там уже парни Блажевича разгулялись, вплоть до пьедестала – взяли бронзовые медали…

Отборочный турнир чемпионата мира-1998. Плей-офф.

Хорватия — Украина — 2:0

29 октября 1997. Загреб. «Максимир». 28 000 зрителей.

Голы: Билич (11), Влаович (49).

Хорватия: Ладич, Ярни, Билич, Просинечки, Шукер, Бобан (Юрчич, 67), Станич (Асанович, 59), Шарич, Влаович (Цвитанович, 82), Шимич, Юрич.

Тренер: Мирослав Блажевич.

Украина: Шовковский, Дмитрулин, Скрыпник, Головко, Ващук. Гусин, Максимов (Гецко, 86), Нагорняк (Зубов, 59), Косовский, Ателькин (Михайленко, 52), Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.



Йожеф Сабо.

Украина — Хорватия — 1:1

15 ноября 1997. Киев. НСК «Олимпийский». 70 000 зрителей.

Голы: Шевченко (5) — Бокшич (28).

Украина: Шовковский, Лужный, Беженар, Головко, Попов, Дмитрулин (Михайленко, 62), Гусин (Кривенцов, 86), Калитвинцев, Косовский, Шевченко, Ребров.

Тренер: Йожеф Сабо.

Хорватия: Мрмич, Ярни, Асанович (Тудор, 88), Шукер, Бобан, Бокшич (Влаович, 85), Сольдо, Шарич (Ковач, 55), Юрчич, Юрич, Просинечки.

Тренер: Мирослав Блажевич.



Мирослав Блажевич.

«В составе соперника были одни звезды, в великих клубах играли, они этим больше всего и запомнились, – делится мыслями экс-защитник «Динамо» Юрий Дмитрулин. – А по игре мы ни в чем не уступали. Ну, и поддержка у них, люди там болеют примерно, как в Турции. Но дискомфорта не было, она особо не ощущается, когда играешь. Помню, там уступили 0:2, но еще ответная игра была. И мы забили быстрый гол, Андрей Шевченко отличился, но потом Бокшич сравнял.

Сейчас, конечно, нужно очки брать. Но дело в том, что у Хорватии все исполнители на ходу, играют ведущие роли в своих клубах. А у нас наоборот: Коноплянка не играет, и у динамовских игроков спад какой-то, думаю, будет тяжело за очки зацепиться. Хотя может наш тренерский штаб что-то придумает, какую-то домашнюю заготовку».

И сам не гам, и хорватам свинью подложили

Впервые по итогам какого-либо соревнования мы обошли балканцев в квалификации ЧМ-2010. В 6-й отборочной группе наши заняли второе место, отстав от лидера – Англии – на шесть очков, и всего на одно опередив подопечных Славена Билича. Таким образом, хорваты в ЮАР вовсе не попали, мы же вышли в плей-офф, там опозорились в матче с греками и только после этого в Южную Африку не полетели.

Отметим, что в этих двух последних противостояниях принимали участие многие из нынешних хорватских лидеров. Молодые Ракитич и Модрич только начинали зарубежные карьеры, неудержимый Манджукич и вовсе феерил в чемпионате Хоратии за загребское «Динамо». С тех пор они, конечно, заматерели, но в то же время сборная лишилась таких харизматичных лидеров как Роберт и Нико Ковачи, Олич и Класнич, при желании можно добавить сюда и Срну.

У нашей команды состав почти полностью сменился, правда, в воротах все тот же Пятов, есть Кучер, Ротань и Селезнев, да Андрей Шевченко на тренерском мостике. Тогда он вел сборную на поле, и преуспел – таки сделали «клетчатых». Сегодня он у руля, и во многом от его штаба зависит, объедем ли хорватов в группе.

Отборочный турнир чемпионат мира-2010

Украина — Хорватия — 0:0

11 октября 2008. Харьков. «Металлист». 38 500 зрителей.

Украина: Пятов, Ярмаш, Чигринский, Михалик, Шевчук, Тимощук, Голайдо, Левченко (С. Кравченко, 84), Назаренко, Алиев, Шевченко.

Запас: Богуш, Кучер, Русол, Слюсарь, Воронин, Селезнев.

Тренер: Алексей Михайличенко.

Хорватия: Плетикоса, Шимунич, Крижанац, Чорлука, Праньич, Ракитич (Манджукич, 84), Вукоевич, Н. Ковач, Срна, Модрич, Олич.

Запас: Вейич, Петрич, Субашич, Кнезевич, Леко, Класнич.

Тренер: Славен Билич.



Славен Билич.

Хорватия — Украина — 2:2

6 июня 2009. Загреб. «Максимир». 32 073 зрителя.

Голы: Петрич (2), Модрич (68) — Шевченко (13), Гай (54).

Хорватия: Рунье, Шимунич, Р. Ковач, Чорлука, Праньич, Ракитич (Вукоевич, 46), Петрич, Модрич, Срна, Юрич (Леко, 46), Олич (Манджукич, 60).

Запас: Плетикоса, Дрпич, Калинич, Класнич.

Тренер: Славен Билич.

Украина: Пятов, Мандзюк, Кучер, Чигринский, Шевчук, Тимощук (Русол, 87), Гай, Ротань, Назаренко (Калиниченко, 76), Милевский, Шевченко (Селезнев, 24).

Запас: Богуш, Ярмаш, Левченко, Воронин.

Тренер: Алексей Михайличенко.



Алексей Михайличенко.

«Я думаю, нынешняя сборная Хорватии не слабее той, с которой встречались мы, – вспоминает бывший защитник «Ворсклы» Григорий Ярмаш. – Стали опытнее Ракитич и Модрич, действительно классные игроки. Но у них любой футболист, который приходит в команду, по-своему сильный. Хорватия каждый год воспитывает звезд, играющих в клубах-грандах европейского футбола. Поэтому на протяжении многих лет у них сильная сборная, в любой группе и на любом турнире будет фаворитом.

Помню, в первом матче была бескомпромиссная и равная игра, может Хорватия тогда имела чуть преимущество, но мне больше запомнилась атмосфера на стадионе. Харьковские болельщики поддерживали нас потрясающе! Тогда мы взяли ничью за счет командной игры и дисциплины, желания не проиграть на каждом участке поля. Плюс у нас были футболисты квалифицированные и техничные – Шевченко, Назаренко.

В загребском поединке тоже выделил бы болельщиков, полный «Максимир» поддерживал свою сборную. Сыграли 2:2, это нас устраивало там. Мы за эту ничью боролись, не жалея сил. Мне кажется, сейчас Андрей Николаевич строит именно такую команду, где вызывающиеся футболисты что есть мочи стараются проявить свои лучшие качества».

Вместо послесловия