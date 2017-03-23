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Мирон МАРКЕВИЧ: «Имена сборной Хорватии будут давить на Украину»

Специалист поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2018

  • 23.03.2017 19:10
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Sport.ua. Мирон Маркевич
© Sport.ua. Мирон Маркевич

Авторитетний тренер оцінив шанси збірної України у поєдинку проти Хорватії.

«Хорватія - одна із найсильніших збірних у світі. Кажу це без перебільшення, - зазначив Мирон Маркевич у коментарі, - Її футболісти виступають у топ-клубах Європи, а в збірній вже давно діють разом. Їхній козир – зіграність. Ще один козир Хорватії – її уболівальники. Я був свідком того, як хорвати палко підтримують своїх улюбленців, коли ми з «Дніпром» грали у цій країні. Фанати дуже гарячі і навіть агресивні. За зиму вони засумували за футболом і забезпечать шалену підтримку. Однак, не думаю, що агресивна публіка та я вірю і закликаю вірити кожного українського уболівальника. Без віри не можна нічого досягнути у житті. У футболі також. Наші футболісти повинні вийти на поле і завдяки великому бажанню подарувати Україні позитивний результат. Відомі імена збірної Хорватії тиснутимуть на українських футболістів».

Источник — ПлюсСпорт

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