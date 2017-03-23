Семь клубов подали заявки на аттестацию для участия во Второй лиге

Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров рассказал о том, что семь аматорских клубов подали заявки на аттестацию для участия во Второй лиге.

«До 31 марта можно подавать документы на аттестацию клубов во Вторую лигу. В мае состоится заседание профильного комитета, на котором будет принять решение. Сейчас в процедуру аттестации вошло семь аматорских клубов, желающих пополнить Вторую лигу.

Они все в разной степени готовности, у них разная история. Кто-то имеет большую историю, кто-то - небольшую.

Подали заявки на аттестацию: клуб из Харькова, по-моему, «Авангард» они называются, «Нива» Тернополь, МФК «Житомир», «Горняк» Сосновка, ФК «Львов», «Таврия» Симферополь, кого-то забыл».