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Семь клубов подали заявки на аттестацию для участия во Второй лиге

Крайняя дата приема документов - 31 марта

  • 23.03.2017 18:48
  • 1421 просмотров
  • 2 комментария
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Семь клубов подали заявки на аттестацию для участия во Второй лиге
Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров рассказал о том, что семь аматорских клубов подали заявки на аттестацию для участия во Второй лиге.
 
«До 31 марта можно подавать документы на аттестацию клубов во Вторую лигу. В мае состоится заседание профильного комитета, на котором будет принять решение. Сейчас в процедуру аттестации вошло семь аматорских клубов, желающих пополнить Вторую лигу.
 
Они все в разной степени готовности, у них разная история. Кто-то имеет большую историю, кто-то - небольшую.
 
Подали заявки на аттестацию: клуб из Харькова, по-моему, «Авангард» они называются, «Нива» Тернополь, МФК «Житомир», «Горняк» Сосновка, ФК «Львов», «Таврия» Симферополь, кого-то забыл». 

Источник — Xsport

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Комментарии
    sanjek83
    online
      sanjek83, 23.03.2017 19:34
    +1
    хорошая новость!надеюсь в Житомире появится профессиональный футбол...!
    удачи МФК Житомир! ну и остальным клубам,тоже удачи!
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2017 19:59
    0
    Президент ПФЛ НЕ ЗНАЕТ какие клубы подали заявки на 2-ю Лигу???? Или он там на 1/4 ставки работает? Странно как-то...
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