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Черноморец сыграет с Шерифом

Одесская команда проведет спарринг в Тирасполе

  • 23.03.2017 18:24
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fc-sheriff.com
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В субботу, 25-го марта, «Черноморец» проведет международный товарищеский матч. Украинская команда сыграет в Тирасполе с «Шерифом». Встреча состоится на Малой спортивной арене комплекса ФК «Шериф» и начнется в 15−00.
 
Соперник «моряков» — самый титулованный клуб Молдавии. «Шериф» — 14-кратный чемпион и 8-кратный обладатель Кубка страны, 7 раз владел Суперкубком Молдавии, регулярный участник еврокубковых турниров. В прошлом сезоне «Шериф» вновь стал чемпионом страны. В текущем первенстве после 22-х туров лидирует с отрывом в три очка от «Милсами» (Оргеев): 17 побед, 2 ничьи, 3 поражения, разность мячей 50−10. После зимнего перерыва тираспольский клуб провел четыре матча Национального дивизиона и все выиграл с общим счетом 13:0, в том числе у ближайших преследователей из «Милсами» (5:0 дома) и «Зари» (2:0 в Бельцах). Тренирует команду 52-летний итальянец Роберто Бордин.
 
«Черноморец» неоднократно проводил с «Шерифом» товарищеские матчи: 1997 год — «Тирас-Шериф» — «Черноморец» — 2:4, 2000 год — «Черноморец» — «Шериф» — 0:1 и 1:1, 2003 год — «Шериф» — «Черноморец» — 0:1, 2005 год — «Шериф» — «Черноморец» — 0:1, 2009 год — «Шериф» — «Черноморец» — 0:0, 2012 год — «Черноморец» — «Шериф» — 1:1, 2013 год — «Черноморец» — «Шериф» — 2:2, 2014 год — «Шериф» — «Черноморец» — 1:3, 2016 год — «Шериф» — «Черноморец» — 1:0.

Источник — ФК Черноморец

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