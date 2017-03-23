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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Важно нейтрализовать среднюю линию Хорватии»

Экс-игрок киевского «Динамо» - о предстоящем матче сборных Хорватии и Украины

  • 23.03.2017 18:02
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offside.by. Александр Хацкевич
© offside.by. Александр Хацкевич

Экс-полузащитник «Динамо» и сборной Украины до недавнего времени возглавлявший национальную команду Беларуси, Александр Хацкевич, прокомментировал предстоящую игру Хорватия – Украина.

- В этой встрече фаворитом является сборная Хорватии, многие игроки которой защищают цвета топ-клубов Европы и уже не один год играют вместе в национальной команде. Сборной Украины необходимо проявить максимальную самоотдачу на протяжении 90 минут, постараться нейтрализовать игроков средней линии хорватов, представленную исполнителями высокого класса. Противостоять такой сборной непросто, тем более в украинской сборной есть игроки без достаточной игровой практики.

Тем не менее, я думаю, что на эту игру ребята способны собраться, за время сборов убрать все шероховатости в игре, ведь отсутствие игровой практики у «легионеров» - это мотивация для игры хорошего содержания в составе сборной. Андрей Шевченко, скорее всего, отдаст предпочтение опытным исполнителям, а уже по ходу игры, возможно, будут замены и мы увидим молодое пополнение. Будем болеть за сборную Украины и пожелаем хорошей игры, достойного результата.

Источник — Footboom

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