Володимир ЧЕСНАКОВ: «Ми з уболівальниками – одна команда»

Володимир Чеснаков, капітан «Ворскли», гравець який, мабуть, більше за інших переживає за усі результати «Ворскли». І тут не тільки, як говорять, посада зобов’язує, а треба також пам’ятати про те, що Володимир – вихованець саме полтавського футболу, і з дитинства в його житті була лише одна команда. Після тренування Володимир розповів про перебудову колективу та довіру, яку «біло-зелені» отримали від свої вболівальників.

– Пауза в чемпіонаті – наче перезавантаження для команди. Які думки з приводу попередніх та наступних ігор у її капітана?

– Можна сказати, що перезавантаження відбулося раніше, після першого кола, коли була пауза в чемпіонаті. Пішло багато футболістів і звісно був легке хвилювання з цього приводу. Що буде з командою, хто гратиме – ось ці питання дуже хвилювали нас і вболівальників. Але, з моєї точки зору, у певних аспектах гри команда додала. Раніше ми проводили більше позиційні атаки, а зараз у нас більше виходить контролювати м’яч. Розумію, що вболівальники хочуть голів, ми також до цього прагнемо. Але не все так швидко може статися відразу, як би усім хотілося, тому що команда дуже змінилася. Такого на моїй пам’яті ніколи не було, щоб уходило стільки гравців. Але думаю, що все, що відбулося, піде нам на користь. І, звісно, ми переживали за результат у іграх, які вже зіграні. Ми дуже прагнули фінішувати в першій «шістці». Але у нас не вийшло, відповідно зараз команда працюватиме над поліпшенням якості гри, щоби забивати більше голів та радувати вболівальників. Я впевнений, що у команди є майбутнє.

– До речі, про вболівальників: перед грою із «Зіркою» відбулася розмова Василя Сачка з ультрас «Ворскли», які висловили йому довіру…

– Це добре, що у нас є вболівальники, які у важкі часи підтримують команду і говорять головному тренерові, що мають до нього довіру. Нам вони завжди говорять, що результат – неважливий, головне, щоб ми віддавалися на полі. Коли ми дізналися про зустріч, і те, що ультрас так добре з довірою ставляться до тренера та команди, це був дуже гарний мотивуючий фактор для того, щоб битися на полі і показувати результат. Хотів би передати слова вдячності вболівальникам. Побажати їм віри в команду. Ми на тренуваннях працюємо на всі 100 відсотків, щоб грою тішити своїх близьких, вболівальників, які підтримують нас не тільки в радості, а й і горі, у важкі часи. Ми з вболівальниками – одна команда. Для нас підтримка дуже важлива, і можу завірити, що ми докладемо усіх зусиль, щоб грати красиво та здобувати позитивні результати.