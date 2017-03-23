Павел Недвед появился на чешской монете

Портрет бывшего полузащитника «Ювентуса» Павла Недведа появился на чешской монете. Чешский монетный двор, находящийся в Яблонице-над-Нисоу, выпустил специальный набор из десяти монет, посвящённых легендарным чешским и чехословацким футболистам. Вместе с Недведом в данном списке присутствуют Иво Виктор, Ян Лала, Карол Добиаш, Мирослав Кадлец, Йозеф Масопуст, Карел Поборский, Антонин Паненка, Йозеф Кадраба и Зденек Негода.
На одной стороне монеты изображено лицо футболиста и его подпись, на другой памятное событие, на монете с Недведом это открытие королевой Великобритании Елизаветой II Чемпионата Европы-1996, где сборная Чехии достигла полуфинала.
Продажи данного набора монет призваны помочь фонду, помогающему бывшим футболистам сборной Чехии и Чехословакии, которые по каким-либо причинам не имеют достаточных средств для существования.
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