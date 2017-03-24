Александр ЗИНЧЕНКО: «Пахать и совершенствоваться»

Накануне отборочного матча ЧМ-2018 сборной Украины против Хорватии корреспондент Sport.ua пообщался с футболистом национальной сборной Украины и английского клуба «Манчестер Сити», на правах аренды выступающим за голландский ПСВ, Александром Зинченко. Полузащитник рассказал о работе в Голландии, о впечатлениях от Эйндховена, об общении с легендарными футболистами и целях в своей футбольной карьере.

— Ты сейчас играешь в аренде в Голландии. Даже была информация, что ты сам предлагал свои услуги, чтобы сыграть за молодежную команду, дабы была игровая практика. Как сейчас обстоит ситуация в этом плане? Есть взаимопонимание с тренером? Чем объяснишь то, что ты пока не попадаешь в основной состав?

— Как по мне, я делаю все возможное. Конечно, любой тренер будет делать ставку на каких-то футболистов. К сожалению, сейчас его ставка не в мою сторону. Так бывает, это футбол. Со своей стороны, я могу дать стопроцентную гарантию, что не было ни единой тренировки, где бы я недоработал, недобежал, не остался после тренировки. Я делаю от себя все возможное и стараюсь быть профессионалом каждый день, это очень важно. Я прекрасно понимаю, как бы жизнь не била любого спортсмена, в частности футболиста, всегда нужно оставаться профессионалом и идти к своей цели. Как бы там получалось-не получалось, в итоге водичка дырочку найдет, как говорится. В принципе время покажет и расставит все по местам. Мне остается только пахать, усердно работать.

—Ты сыграл 11 игр в чемпионате Голландии, вместе с национальным кубком и Лигой чемпионов – 16. Получается, ты выходишь через игру-две…

— Но это все равно не то, чего я хочу, не то, к чему я шел.

Я хотел играть и перешел в эту команду, потому что надеялся, что меня там хотят видеть в своем составе. Но, к сожалению, немножко не так все получилось. В любом случае я всегда буду переживать за эту команду, как бы не сложилась обстановка в дальнейшем, эта команда стала для меня очень близкой, я могу только желать ей лучшего. Но у нас сейчас идет чемпионат, есть шансы даже на чемпионство, хоть и небольшие. Я сделаю все возможное, что потребует от меня тренер. Выпустит он меня на две минуты, на три или вообще не выпустит, я буду поддерживать ребят, хотя бы морально. В то время, которое мне осталось провести в ПСВ, я отдам всего себя ради этой команды, потому что они действительно дали мне многое, прежде всего — опыт.

— Расскажи, пожалуйста, о специфике. Ты же почувствовал колорит команды, города. Какой он? Какая специфика футбольного Эйндховена? Какие традиции болельщиков, атмосфера?

— Уровень жизни хороший. Население Эйндховена — около трехсот тысяч. Стадион вмещает 35 тысяч зрителей. В начале сезона выкупили 30 тысяч абонементов на весь сезон. То есть на каждую игру забит стадион, очень тяжело купить билеты. Люди очень сильно любят футбол, это видно, когда ты идешь по улице после игры, это очень приятно и важно для любого футболиста. Когда я приезжал знакомиться с этим городом, с этой командой, эмоции были самые положительные. Но, к сожалению, не все получается так, как мне хотелось бы. Но это футбол, такое может произойти с каждым.

— ПСВ — великий клуб, он выигрывал Кубок чемпионов, там играли прославленные футболисты. Некоторые из них ныне работают в тренерском штабе. Как происходит Твое общение с ними?

— Я вижу очень много легенд ПСВ. В частности Люк Нилис работает помощником Филлипа Коку, он присутствует на каждой тренировке. Зенден — то же самое. Руд Ван Нистелроой работает с нападающими молодежных составов, я его тоже часто вижу на базе. Много знаменитостей. Весь тренерский штаб у нас играл в большой футбол, в ПСВ практически все играли. К любому совету стараешься прислушиваться, запоминать. Часто я разговариваю с Будевейном Зенденом или с Люком Нилисом, когда мы остаемся после тренировок. Они рассказывают много интересных историй, которые, я надеюсь, в дальнейшем мне пригодятся. По-своему, это большой опыт для меня, теперь я просто буду знать, как это вообще все выглядит в Европе. Это мой первый год в Европе. Надеюсь, что адаптация у меня уже прошла, дальше будет больше.

— Может, есть история, которой можно поделиться?

— Много историй. Я расспрашивал про «Барселону» у Зендена. Человек подписал с ними контракт в 21 год. При такой сумасшедшей конкуренции, которая у него была, он там провел 50 игр. Играл и конкурировал с такими футболистами , как Луис Энрике, Пеп Гвардиола, Ривалдо, Фигу, Филлипом Коку и многими другими. И они играли все приблизительно на одной позиции. Истории есть, но не хотел бы выносить их на публику.

— Он дал тебе совет, как выиграть у таких конкурентов место в составе?

— Он один раз у меня спросил, чего я хочу в дальнейшем от футбола. Я сначала не понял этот вопрос, переспросил у него : «В смысле?». Он спросил: «Где ты хочешь играть в будущем? Где мечтаешь играть?». Я замялся, неуверенно ответил: «Барселона». Он сказал: «Ну так говори увереннее: я хочу играть в «Барселоне». Почему нет?». Он этими словами настолько мотивировал меня... Он говорил в таком плане: почему он может, а ты не можешь? Я переспросил, в каком возрасте он был в «Барселоне». Когда он сказал, что в 21 год, я хорошенько призадумался. Действительно, при серьезном отношении к делу, работе, желании можно всего добиться.

— Как Ты сам оцениваешь свое отношение к делу?

— Мне не в чем себя упрекнуть, как я считаю. Конечно, все будет видно на поле, как я работаю. Стараюсь выжимать из себя все каждый день, потому что это все пригодится. Как любил говорить мой тренер Валерий Рудаков, легенда донецкого «Шахтера»: «Все идет в копилочку, любое маленькое упражнение идет на пользу». Поэтому придерживаемся этих слов.

— Сейчас закончится аренда, ты вернешься в расположение «Манчестер Сити». Рассчитываешь на новый шанс проявить себя?

— Не хочу загадывать наперед, у меня еще есть семь игр чемпионата Голландии. Как будет дальше — пока даже не могу представить.

— Если сравнивать с «Барселоной», «Манчестер Сити» — тоже большой клуб, закрепиться в котором дорогого стоит...

— Конечно, цель — «Манчестер Сити». Это всегда была мечта детства. Я считаю, «Манчестер Сити» — тоже одна из лучших команд мира сейчас. Это мой клуб, в котором я хочу играть и закрепиться.

— Сравни голландский футбол и английский...

— Я не сыграл еще в Англии, чтобы даже сравнивать со стороны. Как по мне, чемпионат Голландии очень молодой, много молодых футболистов, в каждой команде играют в составе по человек 6-7 моего возраста. В Англии играют лучшие футболисты на земле и скорости там сумасшедшие. На мой взгляд, раньше чемпионат Голландии был сильнее, чем сейчас. Да и все ребята говорят, что раньше там играли звезды и уровень был намного выше, чем сейчас.

В Голландии, конечно, много тактики, теории, люди акцентируют внимание на этом.

— На стадионе в Эйндховене шумно? Как поддерживают свой клуб местные фаны?

— Болельщики очень хорошие в том плане, что никогда не слышал о драках, чтобы в городе было грязно. После каждой игры много кто употребляет алкоголь, разбрасывают мусор. Вокруг стадиона да, после каждой игры есть немножко, но это за несколько часов убирается — и город блестит снова. Это говорит о том, что болельщики спокойные. А болеют хорошо, поют, поддерживают, это действительно чувствуется.

— Как происходит общение команды с болельщиками? Есть какие-то встречи? Вы подходите и аплодируете болельщикам?

— Конечно, сразу после игры, какой бы результат ни был, мы постоянно благодарим болельщиков за поддержку. Потому что целый стадион нас поддерживает и гонит вперед. Это наш 12-й игрок, болельщики заслуживают большего, чем «спасибо».

— Ты живешь в самом Эйндховене?

— Да.

— С родителями? Я видел Вашу фотографию в Голландии...

— Нет, они просто приезжали.

— Как тебе город?

— Он небольшой, как по мне, центр совсем маленький, за 15 минут можно все обойти. Город приятный, погода хорошая.

— Если хочется где-то прогуляться, едешь в другой город? В Голландии все близко. Какой город пользуется популярностью для отдыха, прогулок?

— Много интересных мест есть вокруг Эйндховена. Тот же Дюссельдорф, ехать туда час. В Брюгге час и пятнадцать минут, в Амстердам столько же.

— Где ты любишь прогуляться?

— Мне нравится Дюссельдорф, хороший город. Конечно, если бы было больше выходных, хотелось бы съездить в Париж на машине, четыре часа ехать.

— Ты сам за рулем?

— Да. Есть места, где можно прогуляться.

— С кем-то из партнеров? Самому же скучно...

— У меня есть друзья в Эйндховене — семья из Украины, которая живет там 16 лет. Они мне очень помогают, я провожу время с ними. Мы ездим, они мне показывают разные места. Естественно, иногда и с партнерами по команде.

— Они не связаны с футболом?

— Владимир — глава семьи, он любитель футбола, играет на любительском уровне. У них два раза в неделю тренировки, игры на выходных, свой чемпионат. Его супруга Лена тоже играет в футбол.

— Владимир — не профессиональный футболист?

— Нет, он реабилитолог, но очень любит футбол.

— С каким настроением приехал в сборную? Нехватка игровой практики усложняет борьбу за место в стартовом составе?

— Конкуренция здесь всегда была и будет высокой. На любой позиции есть несколько футболистов, которые могут достойно выступить, сыграть не хуже другого.

Играю я в ПСВ или нет — в любом случае здесь сумасшедшая конкуренция. Нужно доказывать на каждой тренировке и везде, что ты лучше другого. Это нормально, здоровая конкуренция — это всегда хорошо для каждого футболиста, заставляет прогрессировать и расти.

— Как говорил Зенден, ты должен четко видеть свою цель. В сборной какая твоя четкая цель?

— Конечно, хочется закрепиться в основном составе и помочь сборной выйти на чемпионат мира.

— Тем более ты уже дух этот ощущал и на финальном турнире, и потом в сборной. То есть ты уже почувствовал, что нужно для того, чтобы попасть в основной состав?

— Всегда нужно пахать и совершенствоваться.

— Есть у тебя ощущение, как сборная Украины может сыграть с хорватами?

— Естественно, должна быть дисциплина на поле. Каждый должен четко знать, что нужно делать на своей позиции. Я надеюсь, что у нас все получится, поскольку, я считаю, мы хорошо подготовились к матчу с хорватами как теоретически, так и практически. Тренерский штаб хорошо нас подготовил. Мы оптимистично смотрим на эту игру, а матч покажет.

Беседовал Александр ГЛЫВИНСКИЙ, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО