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Эвертон выкупил землю для строительства нового стадиона

Ливерпульский клуб продолжает работу по возведению новой арены

  • 23.03.2017 17:32
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Liverpool Echo
© Liverpool Echo
«Эвертон» сделал еще один шаг к обретению нового стадиона, выкупив участок земли для строительства арены в порту Ливерпуля, возле причала Брэмли-Мур.
 
На протяжении последних месяцев высшее руководство мерсисайдского клуба тесно работало бок о бок с городскими властями, подыскивая подходящий участок земли для строительства нового стадиона взамен «Гудисон Парк», который является домом для «ирисок» уже 125 лет.
 
В конце концов «Эвертон» решил остановиться на местечке Брэмли-Мур, хотя владелец клуба Фарад Мошири впервые был замечен здесь еще в октябре прошлого года.
 
И вот сейчас стало известно, что «ирискам» удалось договориться о покупке указанного участка у компании Peel Holdings, которая изначально оценила землю в 30 миллионов фунтов, но в ходе переговоров несколько снизила цену.
 
Следующим шагом для «Эвертона» должна стать разработка проекта, а также его всевозможные согласования. Скорее всего, этот этап будет завершен уже в 2018 году.

Источник — Fapl.ru

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