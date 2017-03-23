Эвертон выкупил землю для строительства нового стадиона

«Эвертон» сделал еще один шаг к обретению нового стадиона, выкупив участок земли для строительства арены в порту Ливерпуля, возле причала Брэмли-Мур.
На протяжении последних месяцев высшее руководство мерсисайдского клуба тесно работало бок о бок с городскими властями, подыскивая подходящий участок земли для строительства нового стадиона взамен «Гудисон Парк», который является домом для «ирисок» уже 125 лет.
В конце концов «Эвертон» решил остановиться на местечке Брэмли-Мур, хотя владелец клуба Фарад Мошири впервые был замечен здесь еще в октябре прошлого года.
И вот сейчас стало известно, что «ирискам» удалось договориться о покупке указанного участка у компании Peel Holdings, которая изначально оценила землю в 30 миллионов фунтов, но в ходе переговоров несколько снизила цену.
Следующим шагом для «Эвертона» должна стать разработка проекта, а также его всевозможные согласования. Скорее всего, этот этап будет завершен уже в 2018 году.
Источник — Fapl.ru
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