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Иван ОРДЕЦ: «Мы должны выжать максимум из своих моментов»

Защитник сборной Украины – о предстоящем матче квалификации на чемпионат мира–2018 против Хорватии

  • 23.03.2017 17:20
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ФК Шахтер. Иван Ордец
© ФК Шахтер. Иван Ордец
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Иван Ордец поделился ожиданиями о предстоящем матче против Хорватии.
 
– Иван, как прошел подготовительный сбор в Австрии?
– Очень хорошо поработали. Тренировались дважды в день, было много теории, смотрели поединки и разбирали соперника. Нас ждет тяжелая встреча. Хорваты прекрасно контролируют игру в центре поля. У них в составе много высококлассных футболистов, выступающих в топ-клубах Европы.
 
– В четырех матчах в группе хорваты пропустили всего один мяч. Как нужно действовать, чтобы добиться положительного результата?
– Да, они мало пропускают. Мы должны выжать максимум из своих моментов, постараться реализовать их. В защите нужно быть внимательными и организованными. В составе хорватов есть быстрые нападающие, которые хорошо цепляются за мяч и играют головой. У нас есть еще один день, чтобы завершить подготовку к матчу. Все ребята стремятся попасть в состав, на каждой позиции высокая конкуренция. С нетерпением ждем поединка с Хорватией.
 
– Удалось получить информацию о хорватах от Дарио Срны? Может быть, он что-то советовал? 
– Дарио особо ничего не рассказывал, но мы и так знаем, что собой представляет наш соперник. Я скажу, что у любой команды есть слабые стороны. Не буду раскрывать карты – нужно все показать на поле. Мы должны выполнить установку главного тренера, действовать надежно в защите и постараться забить.

Источник — ФК Шахтер

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