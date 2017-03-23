Иван ОРДЕЦ: «Мы должны выжать максимум из своих моментов»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Иван Ордец поделился ожиданиями о предстоящем матче против Хорватии.

– Иван, как прошел подготовительный сбор в Австрии?

– Очень хорошо поработали. Тренировались дважды в день, было много теории, смотрели поединки и разбирали соперника. Нас ждет тяжелая встреча. Хорваты прекрасно контролируют игру в центре поля. У них в составе много высококлассных футболистов, выступающих в топ-клубах Европы.

– В четырех матчах в группе хорваты пропустили всего один мяч. Как нужно действовать, чтобы добиться положительного результата?

– Да, они мало пропускают. Мы должны выжать максимум из своих моментов, постараться реализовать их. В защите нужно быть внимательными и организованными. В составе хорватов есть быстрые нападающие, которые хорошо цепляются за мяч и играют головой. У нас есть еще один день, чтобы завершить подготовку к матчу. Все ребята стремятся попасть в состав, на каждой позиции высокая конкуренция. С нетерпением ждем поединка с Хорватией.

– Удалось получить информацию о хорватах от Дарио Срны? Может быть, он что-то советовал?