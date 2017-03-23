УЕФА не беспокоят проблемы НСК Олимпийский

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не испытывает беспокойства относительно проблем НСК «Олимпийский» в Киеве, который в следующем году должен принять финал Лиги чемпионов. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Накануне стало известно, что имущество и счета НСК «Олимпийский» в Киеве были арестованы за долги

«Мы находимся в постоянном контакте, и я не вижу в этой ситуации каких-то особых проблем. Думаю, что нет причин для беспокойства относительно этого финала», - отметил Маркетти.

НСК «Олимпийский» - самый большой стадион в Украине, рассчитан на 70 тысяч зрителей. Арена принимала финал чемпионата Европы 2012 года, на ней проходят домашние матчи сборной Украины по футболу, а с 2012 года это домашний стадион футбольного клуба «Динамо».