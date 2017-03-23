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Ювентус может приобрести Ди Марию в случае выхода в полуфинал ЛЧ

Итальянский гранд проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ

  • 23.03.2017 16:38
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SmotriSport.TV. Анхель Ди Мария
© SmotriSport.TV. Анхель Ди Мария
«Ювентус» хотел бы приобрести хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марию летом. Но это зависит от выступления в Лиги чемпионов. На данный момент «Юве» благодаря выступлениям в турнире заработал 88 миллионов евро.
 
Если команда пройдет «Барселону» и выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов, то заработает еще 12 миллионов. Эти деньги они и хотят выделить на трансфер Ди Марии. Впрочем, ПСЖ пока не хочет его отпускать менее чем за 50 миллионов евро.
 
В текущем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел 34 матча за французский клуб и забил девять мячей при десяти голевых передачах.

Источник — Советский спорт

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