Туран может заменить Озила в Арсенале

Лондонский «Арсенал» рассматривает кандидатуру турецкого полузащитника «Барселоны» Арда Турана в качестве возможной альтернативы хавбеку сборной Германии Месуту Озилу.
Немец в ближайшем будущем может покинуть стан «канониров».
За трансфер Турана лондонцы готовы предложить каталонскому клубу около €29 млн.
Туран является капитаном сборной Турции, с которой становился бронзовым призером чемпионата Европы–2008.
Источник — Газета.ru
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