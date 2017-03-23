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Туран может заменить Озила в Арсенале

За трансфер Турана лондонцы готовы предложить около €29 млн

  • 23.03.2017 16:26
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Неофициальный сайт Металлиста. Арда Туран
© Неофициальный сайт Металлиста. Арда Туран
Лондонский «Арсенал» рассматривает кандидатуру турецкого полузащитника «Барселоны» Арда Турана в качестве возможной альтернативы хавбеку сборной Германии Месуту Озилу.
 
Немец в ближайшем будущем может покинуть стан «канониров».
 
За трансфер Турана лондонцы готовы предложить каталонскому клубу около €29 млн.
 
Туран является капитаном сборной Турции, с которой становился бронзовым призером чемпионата Европы–2008.

Источник — Газета.ru

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