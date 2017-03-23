Збірна України прогулялася Загребом у день відкритого тренування та прес-конференції напередодні матчу Хорватія-Україна, повідомляє з хорватської столиці Микола Васильков.

Українці зробили коло центром міста. Містяни віталися з футболістами, пропонували свої варіанти рахунків.