Збірна України прогулялася Загребом у день відкритого тренування та прес-конференції напередодні матчу Хорватія-Україна, повідомляє з хорватської столиці Микола Васильков.
Українці зробили коло центром міста. Містяни віталися з футболістами, пропонували свої варіанти рахунків.
Источник — 112.ua
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