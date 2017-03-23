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Футболісти збірної України прогулялися Загребом

Команда Андрія Шевченко продовжує готуватися до матчу з хорватами

  • 23.03.2017 16:13
  • 733 просмотров
  • 2 комментария
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Микола Васильков
© Микола Васильков
Збірна України прогулялася Загребом у день відкритого тренування та прес-конференції напередодні матчу Хорватія-Україна, повідомляє з хорватської столиці Микола Васильков.
 
Українці зробили коло центром міста. Містяни віталися з футболістами, пропонували свої варіанти рахунків.
 
У Загребі сонячна і тепла погода, температура повітря +20 градусів. Принаймні половина складу не була раніше в Загребі, утім добре знають курортні міста Рієку, Спліт та Дубровник.













Источник — 112.ua

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Комментарии
    levis1960
      levis1960, 23.03.2017 16:40
    +3
    А чому б нашій славній когорті футбольних журналістів не підняти питання перед ФФУ, про трансляцію матча на 1-у національному телеканалі, адже простий дядько з села Мочулки, або Голишів не завжди має доступ до інтернету, та й такі матчі раніше завжди транслював 1 канал
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    napalm931
    online
      napalm931, 23.03.2017 16:52
    0
    Селезнев как звезда идет,один матч нормальный сыграл за год
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