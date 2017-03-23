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Дрогба может перейти в клуб второго дивизиона Северной Америки

Ивуариец может подписать контракт с «Феникс Райсинг»

  • 23.03.2017 16:05
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Africa Top Sports. Дидье Дрогба
© Africa Top Sports. Дидье Дрогба
Бывшая звезда английской премьер-лиги форвард Дидье Дрогба, как полагают, близок к подписанию контракта с клубом «Феникс Райсинг», представляющим USL, второй по силе дивизион Северной Америки. 
 
39-летний Дрогба в свое время с лондонским «Челси» четырежды выигрывал Премьер-лигу, а последние два сезона выступал за «Монреаль Импакт». Нападающий забил 21 гол в 33 играх за канадскую команду, прежде чем в конце прошлого года истек его контракт.
 
К слову, за «Феникс Райсинг» играет Шон Райт-Филлипс, английский полузащитник, который выступал вместе с Дрогба в «Челси» в сезонах-2005/08. 

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