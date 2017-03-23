Дрогба может перейти в клуб второго дивизиона Северной Америки

Бывшая звезда английской премьер-лиги форвард Дидье Дрогба, как полагают, близок к подписанию контракта с клубом «Феникс Райсинг», представляющим USL, второй по силе дивизион Северной Америки.

39-летний Дрогба в свое время с лондонским «Челси» четырежды выигрывал Премьер-лигу, а последние два сезона выступал за «Монреаль Импакт». Нападающий забил 21 гол в 33 играх за канадскую команду, прежде чем в конце прошлого года истек его контракт.

К слову, за «Феникс Райсинг» играет Шон Райт-Филлипс, английский полузащитник, который выступал вместе с Дрогба в «Челси» в сезонах-2005/08.