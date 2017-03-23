Динамо не хочет снижать цену на Беланда

Нынешний клуб полузащитника Юнеса Беланда «Ницца» хочет выкупить права на футболиста у киевского «Динамо». Напомним, что французы имеют первоочередное право на покупку футболиста за 9 миллионов евро, так как Беланда выступает в «Ницце» на правах аренды.

«Ницца» пытается снизить цену на футболиста, однако «Динамо» не хочет продавать марокканца ниже, чем 9 миллионов евро. Переговоры продолжаются. В нынешнем сезоне Беланда провел в составе «Ниццы» 28 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.