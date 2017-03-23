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Динамо не хочет снижать цену на Беланда

Киевский клуб требует за трансфер марокканца 9 миллионов евро

  • 23.03.2017 15:06
  • 371 просмотров
  • 1 комментария
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ligue1.com. Юнес Беланда
© ligue1.com. Юнес Беланда
Нынешний клуб полузащитника Юнеса Беланда «Ницца» хочет выкупить права на футболиста у киевского «Динамо». Напомним, что французы имеют первоочередное право на покупку футболиста за 9 миллионов евро, так как Беланда выступает в «Ницце» на правах аренды.
 
«Ницца» пытается снизить цену на футболиста, однако «Динамо» не хочет продавать марокканца ниже, чем 9 миллионов евро. Переговоры продолжаются. В нынешнем сезоне Беланда провел в составе «Ниццы» 28 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 23.03.2017 15:20
    0
    А з якого рожна Динамо має знижувати вартість? Трансфер року? Так і платіть, як за трансфер року!
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