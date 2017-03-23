Едуард СОБОЛЬ: «Упевнений, що в Хорватії все буде добре!»

— Ліга Парі-Матч узяла невеличку перерву. Де і як відпочивали?

— Нам дали три вихідні. Провів їх із користю для себе, психологічно відновився. Не можу сказати, що повністю «відімкнувся» від футболу — слідкував за новинами, читав сайти. Хіба що не тренувався.

— Едуарде, з приводу останнього матчу першого етапу чемпіонату: Ваша команда вирвала три очки буквально на фініші, показала не зовсім впевнену гру, й деякі фахівці вважають, що найслабший вигляд мали фланги.

— Я нічого такого не відчув — ні «невпевненої гри», ні «слабких дій на флангах». Згадайте, скільки ми мали голевих моментів, просто не реалізували їх. Якби реалізували хоча би половину, забезпечили би собі результат уже в першому таймі.

— Тим не менше навесні результати «Зорі» не вражають: усього дві перемоги в чотирьох матчах, причому обидві з мінімальним рахунком. Хтось уже говорить про «кризу»…

— Ніякої кризи немає — ні загальнокомандної, ні в окремих гравців! Це точно. А з приводу того, що двічі програли — так згадайте, кому програли, «Динамо» й «Шахтарю». Повторюся: реалізуй ми свої моменти, результат був би кращий.

— Глобальне запитання: як ставитеся до думки, що луганський клуб має змінювати вектор існування й розвитку, відмовившись від практики орендованих гравців?

— Скажу так: якщо від себе — я дуже радий виступати в оренді за «Зорю», бо тут мені дали змогу розкритись; якщо дивитися з точки зору розвитку клубу — так, треба орієнтуватися на виконавців, які на контракті, бо орендований може будь-якої миті піти.

— Наступний матч луганців — із «Шахтарем», якому Ваша команда вже двічі програла поточного сезону.

— Спробуємо перервати неприємну тенденцію. Вважаю, за грою не поступилися ні в першому поєдинку, ні в другому. Наприклад, у 21 турі просто не дотерпіли, трохи не вистачило до нічиєї.

— На другому етапі чемпіонату «Зоря» двічі зустрінеться з «Динамо». Якщо обидва рази виграєте, ліквідуєте відставання від киян. Чи, можливо, луганці вже не думають про «срібло»?..

— По-перше, у нас найвищі цілі, й боротьбу за друге місце не скидаємо з рахунку. По-друге, зверніть увагу, наскільки рівна Група 1, там усі команди сильні, з усіма можна втратити очки.

— Про національну збірну: Ви не гратимете проти хорватів через дискваліфікацію. Із яким відчуттям спостерігатимете за зустріччю на Балканах?

— Прикро, що не можу допомогти. Переживатиму за хлопців. Вірю, що здобудемо позитивний результат, він нам дуже потрібний… Навіть більше: впевнений, що все буде добре!