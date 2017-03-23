Реал не делал Монако предложений по Мбаппе

Этот чудо-вратарь привез два гола в матче с Интером.

А з якого рожна Динамо має знижувати вартість? Трансфер року? Так і платіть, як за трансфер року!

Всё очень просто УПЛ сднилась в край, шахта розваливается. Потому и 3 млн. за рахитского это норм...

За твоєю логікою, в реаліях росту цін на все-все, Ракицький має дешевшати???