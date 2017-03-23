Реал не делал Монако предложений по Мбаппе

«Реал Мадрид» не контактировал с «Монако» по поводу трансфера 18-летнего форварда монегасков Килиана Мбаппе.
Единственным клубом, который официально озвучивал сумму трансфера, остается «Манчестер Юнайтед» - англичане предлагали 80 млн евро. Однако после матчей четвертьфинала Лиги чемпионов, в которых «Монако» выбил из турнира «Манчестер Сити», «заклятые соседи» готовы заплатить за нападающего 110 млн евро. Тем не менее, монегаски не спешат расставаться с талантливым футболистом, который в этом сезоне в 32-х матчах забил 19 мячей.
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