Сборная Украины с победы стартовала в элит-раунде Евро-2017 (U-17)

Юношеская сборная Украины, составленная из футболистов 2000 года рождения, начала свое выступление в элит-раунде отбора чемпионата Европы 2017 года, финальная часть которого пройдет в мае в Хорватии. В элит-раунде, начавшемся сегодня в Австрии, команда Сергея Попова стартовала матчем против сборной Швеции и добыла волевую победу — 2:1.

Первый мяч был забит ближе к концу первого тайма, на 34-й минуте (на турнире играется два тайма по 40 минут) гол организовали футболисты киевского Динамо, 16-летний нападающий Георгий Цитаишвили отдал передачу, а его одногодка полузащитник Вадим Мащенко отправил мяч в ворота. Такой счет держался почти до финиша поединка, но на 78-й минуте во время атаки скандинавов динамовец Тарас Дмитрук отличился автоголом. Благо уже на первой компенсированной минуте после передачи динамовца Викентия Волошина победный гол забил Игорь Снурницын из Олимпика. Правда, поначалу было объявлено, что автор победного гола Клим Приходько (Динамо).

Также отметим, что украинцы заканчивали поединок в меньшинстве, уже в компенсированное время, на 83-й и 84-й минутах нападающий Шахтера Артем Холод умудрился получить две желтые карточки. Интересно, что 17-летний форвард вышел на поле на 68-й минуте.

Швеция U-17 — Украина U-17 — 1:2

Голы: Тарас Дмитрук (78, автогол) — Вадим Мащенко (34), Игорь Снурницын (80+1).

Швеция (4-4-2): Теннандер — Тринх, Стелхеден, Петерссон, Берк — Кулушевски, Виннделл, Таннус (Ильязи, 71), Вагич — Себбо (Мавана, 59), Крона.

Украина (4-1-4-1): Лтайф — Дмитрук, Снурницын, Харжевский, Слива — Приходько — Цитаишвили (Кащук, 61), Исаенко, Ващишин, Мащенко (Волошин, 71) — Супряга (Холод, 68).

Уже 25-го числа украинцы проведут свой второй поединок, против сборной Франции, а 28-го числа встретится с хозяевами австрияками.