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Вида сможет сыграть против Украины

Защитник сборной Хорватии восстановился после повреждения

  • 23.03.2017 14:11
  • 226 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида
Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида вернулся в общую группу своей национальной команды и сможет принять участие в матче против Украины, который состоится в Загребе, 24 марта.
 
Напомним, ранее у Виды было повреждение, из-за которого он не мог тренироваться в полную силу. На вечерней тренировке своей национальной команды Вида подтвердил свою готовность сыграть против Украины.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 23.03.2017 14:21
    0
    Ярмоленку і Ко треба було організувати Віді "темну" на базі ДК... чи закрити його в підвалі на тиждень...
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 23.03.2017 14:22
    0
    а Срні взагалі можна було б ногу зламати.... не доопрацював Вася Бісєклєта... і збірній, і Бутку було б добре !
    Ссылка
    H4des
    online
      H4des, 23.03.2017 14:39
    0
    M-E-S-S-E-R, 23.03.2017 14:22
    а Срні взагалі можна було б ногу зламати.... не доопрацював Вася Бісєклєта... і збірній, і Бутку було б добре !
    Что ты несешь??!!
    Ссылка
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