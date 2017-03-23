Вида сможет сыграть против Украины

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида вернулся в общую группу своей национальной команды и сможет принять участие в матче против Украины, который состоится в Загребе, 24 марта.

Напомним, ранее у Виды было повреждение, из-за которого он не мог тренироваться в полную силу. На вечерней тренировке своей национальной команды Вида подтвердил свою готовность сыграть против Украины.