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Сергей КОВАЛЕЦ: «Полностью поддерживаю принципы Шевченко»

Бывший наставник украинской молодежной сборной не раз пересекался с хорватскими сборными

  • 23.03.2017 13:47
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Sport.ua. Сергей Ковалец
© Sport.ua. Сергей Ковалец
Сергею Ковальцу доводилось играть с хорватами, будучи футболистом национальной команды Украины. Также он противостоял балканцам в качестве главного тренера молодежной сборной страны. И сейчас в составах обоих соперников, которым 24 марта предстоит схлестнуться на загребском Максимире, выступают игроки, с которыми он знаком не понаслышке…
 
— Безусловно, как можно забыть таких исполнителей, как Брозович, Врсалько, Пьяца, Ковачич? — сказал Ковалец. — Тогда, в 2013 году, в Загребе в матче молодежных сборных Хорватии и Украины в основе хозяев присутствовало сразу девять футболистов, вызванных для подготовки к чемпионату мира в Бразилии в главную команду страны. В составе сине-желтых сейчас тоже выступает немало ребят, с которыми мне довелось продуктивно поработать. В том поединке у нас отличился Руслан Малиновский, а у хозяев гол забил Ребич с фланговой передачи как раз защитника Врсалько, ныне травмированного, что, думаю, является плюсом для нашего левого фланга…
 
В том отборочном цикле украинцы вместе с хорватами вышли в стыковые матчи. Хочется, чтобы и сейчас эти сборные разыграли два первых места в группе, но в качестве лидера я предпочитаю увидеть украинскую дружину…
 
— А в 1993-м, когда вы были на поле, сборную Украины клетчатые отвозили?
— Моментами, возможно. Мне, помню, когда я выходил на замену, тогдашний наставник команды Олег Петрович Базилевич поручил персонально опекать Звонимира Бобана, выступавшего в Милане. Я практически сразу же почувствовал, какая у этого футболиста техника и быстрота мышления. И Бобан был не один такой в составе хорватов. Думаю, счет 1:3 соответствовал разнице между нашими сборными. У балканцев была сыгранная команда, и многие из нее позже, в 1998 году, выиграли бронзовые медали мирового чемпионата. Украинцы же только проходили процесс становления, набираясь опыта в товарищеских матчах.
 
Думается, нынешняя хорватская сборная по подбору исполнителей не уступает звездной команде 90-х. Но даже несмотря на это, у сине-желтых есть шансы уехать из Загреба с высоко поднятой головой.
 
— С кем из своих бывших подопечных общались в преддверии матча на Максимире?
— С Русланом Малиновским, Максимом Малышевым. Ребята полны оптимизма и готовы, если придется, сделать все для достижения положительного результата.
 
— Сейчас в расположении команды номер один пребывает семь исполнителей, которые при вас прошли школу молодежной сборной…
— Есть гордость за этих футболистов и всегда буду повторять, что первоочередная задача тренеров молодежки — это подготовка кадров для главной команды страны и качество игры, а не только результат, как говорил один из кураторов сборных страны.
 
— Мало кто в Европе верит в положительный исход поединка для украинцев…
— Наше дело — опровергать прогнозы (улыбается). Уверен, что будет хороший матч, который может существенно повлиять на распределение мест в турнирной таблице нашей отборочной группы.
 
Полностью поддерживаю наставника сине-желтых Андрея Шевченко, который изначально называет расширенный список игроков, таким образом уже морально подтягивая молодежь к национальной сборной. Так же мы делали в свое время и в молодежке. Это больший стимул для молодых футболистов. А тем более когда юноши общаются с такой легендой нашего футбола, как Шевченко, у них вырастают крылья. И если ребята правильно будут воспринимать эти авансы, у них будет большое будущее.
 
— В чем сила хорватов?
— У всех бывших команд Югославии на первом месте стоит техника работы с мячом. Это мне подтвердили Милан Обрадович, Игор Дуляй, Дарио Срна. А если еще и работа в детско-юношеском футболе поставлена великолепно, то результат данного труда налицо. Много хорватских игроков, к примеру, выступает в Европе, и большинство из них представляет ведущие клубы Старого Света.
 
В главной команде Хорватии подобраны такие исполнители, которые индивидуальное мастерство дополняют слаженными коллективными действиями. Вот так они и добиваются результата.
 
В сборной Украины сейчас к руководству пришел Андрей Шевченко, который старается привить сине-желтым европейский стиль игры, техничный, атакующий, с применением прессинга, чтобы в ближайшем будущем нашу команду узнавали по ее почерку. Уверен, что и нынешний куратор сборных Мирон Маркевич придерживается таких взглядов.
 
— У нас много шансов на стратегический успех в Загребе?
— Конечно. И все потому, что в национальной команде царит хорошая атмосфера, там профессиональный тренерский штаб, есть уверенность главного тренера, доверие к молодым футболистам. Поэтому ожидаю, конечно, сложной, но интересной игры. Можно сыграть на том, что балканцы — фавориты, я не исключаю недооценки со стороны противника. А у наших ребят мотивации, уверен, будет не меньше, чем у хорватов.
 
Да, команда соперника сыграннее, а у нас идет в какой-то мере смена поколений, перестройка. Правда, в середине поля, несмотря на наличие в составе клетчатых таких личностей, как Модрич, Ракитич, Ковачич, мы можем навязать противнику свою игру.
 
С точки зрения стратегии, вполне приемлемым исходом для украинцев была бы и ничья. Если пока не принимать во внимание других конкурентов, то отрыв будет составлять те же два очка, и в последнем туре мы будем принимать хорватов на своем поле…
 
— Это будет главный экзамен для Андрея Шевченко в его пока непродолжительной тренерской карьере?
— Думаю, да. По динамике и напряженности, а для тренеров — и в плане психологии, эта встреча стоит особняком. Будет интересно посмотреть, как вся команда, включая наставников, сможет справиться с таким давлением. По крайней мере я верю, что все будет хорошо.

Источник — zbirna.com

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