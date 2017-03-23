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Бешикташ вновь хочет подписать Виду

Защитник киевского «Динамо» может перебраться в Турцию

  • 23.03.2017 13:40
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Метки
ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида
Летом турецкий гранд «Бешикташ» вновь предпримет попытку подписать защитника «Динамо» и сборной Хорватии Домагоя Виду. 
 
На днях представители «Бешикташа» побывали в Загребе, где обсудили с футболистом возможность трансфера. Отметим, что результаты этих переговоров пока неизвестны. 
 
Так же на футболиста претендует «Галатасарай».

Источник — Динамомания

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