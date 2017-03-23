Бешикташ вновь хочет подписать Виду

Летом турецкий гранд «Бешикташ» вновь предпримет попытку подписать защитника «Динамо» и сборной Хорватии Домагоя Виду.
На днях представители «Бешикташа» побывали в Загребе, где обсудили с футболистом возможность трансфера. Отметим, что результаты этих переговоров пока неизвестны.
Так же на футболиста претендует «Галатасарай».
Источник — Динамомания
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