Хорватская полиция серьезно отнеслась к матчу Хорватия - Украина

Хорватская полиция очень серьезно подошла к организации матча Хорватия - Украина, который состоится 24 марта на стадионе Максимир. К примеру, полицейская машины дежурит под каждым из отелей, где живут украинские болельщики, журналисты или сборная Украины.

Во время ознакомительной экскурсии украинской делегации по центру города полиция в штатском несколько раз подходила к экскурсоводам и узнавала о целях прогулки: «кто такие, куда идем, что будем делать».





Несколько человек «привязаны» к группам украинцев, которые гуляют по городу в составе больше, чем десять человек. Дошло даже до того, что организаторам пришлось объяснять полицейским суть надписей на сувенирных курточках «Вірні збірній».

Отметим, что сегодня в Загреб прибыло около тысячи болельщиков в рамках проекта Завжди вірні, вторая часть прибудет в город в пятницу.