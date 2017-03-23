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Хорватская полиция серьезно отнеслась к матчу Хорватия - Украина

К каждому отелю с украинской делегацией приставлена полицейская машина

  • 23.03.2017 13:17
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Sport.ua
© Sport.ua
Хорватская полиция очень серьезно подошла к организации матча Хорватия - Украина, который состоится 24 марта на стадионе Максимир. К примеру, полицейская машины дежурит под каждым из отелей, где живут украинские болельщики, журналисты или сборная Украины.
 
Во время ознакомительной экскурсии украинской делегации по центру города полиция в штатском несколько раз подходила к экскурсоводам и узнавала о целях прогулки: «кто такие, куда идем, что будем делать».
 
Несколько человек «привязаны» к группам украинцев, которые гуляют по городу в составе больше, чем десять человек. Дошло даже до того, что организаторам пришлось объяснять полицейским суть надписей на сувенирных курточках «Вірні збірній».

 
Отметим, что сегодня в Загреб прибыло около тысячи болельщиков в рамках проекта Завжди вірні, вторая часть прибудет в город в пятницу.

Источник — Sport.ua

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