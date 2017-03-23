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Кличко поддержал Украину накануне матча с Хорватией

Владимир Кличко выразил слова поддержки команде Андрея Шевченко

  • 23.03.2017 12:47
  • 532 просмотров
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com
Украинский боксер, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британским боксером Энтони Джошуа поддержал национальную сборную Украины по футболу и ее наставника Андрея Шевченко перед очень важным для «сине-желтых» матчем квалификационного турнира чемпионата мира-2018 против команды Хорватии.
 
«24 марта наша футбольная сборная проведет ключевой матч против Хорватии, - заявил Владимир Кличко. – Сейчас Украине нужны победы в любой сфере: на футбольной арене, в ринге и не только. Любая победа – это дополнительная мотивация для нас, украинцев. С Андреем Шевченко – мы в одной большой семье, которая называется спорт. Держим друг за друга кулаки и желаем успеха!».
 
Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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