Кличко поддержал Украину накануне матча с Хорватией

Украинский боксер, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британским боксером Энтони Джошуа поддержал национальную сборную Украины по футболу и ее наставника Андрея Шевченко перед очень важным для «сине-желтых» матчем квалификационного турнира чемпионата мира-2018 против команды Хорватии.

«24 марта наша футбольная сборная проведет ключевой матч против Хорватии, - заявил Владимир Кличко. – Сейчас Украине нужны победы в любой сфере: на футбольной арене, в ринге и не только. Любая победа – это дополнительная мотивация для нас, украинцев. С Андреем Шевченко – мы в одной большой семье, которая называется спорт. Держим друг за друга кулаки и желаем успеха!».

Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.