Огнен Вукоевич дал характеристику игрокам сборной Украины

Свои характеристики большинству игроков сборной Украины дал бывший футболист киевского Динамо и сборной Хорватии Огнен Вукоевич.
Андрей Пятов. Опытный вратарь. Сама надежность. Особо впечатляет его игра ногами.
Богдан Бутко. Быстрый, хотя стабильность не главное его качество.
Александр Кучер. Опытный защитник. Настоящий капитан. Комендант обороны.
Ярослав Ракицкий. Считаю, что у него больше шансов занять место второго центрального бека. У него с Кучером отличное взаимодействие. Многолетняя клубная пара…
Артем Федецкий. Лидирует в борьбе за место левого защитника, хотя это и не его родная позиция. В обороне надежен, но в атаке от него ожидать ничего особенного не стоит.
Тарас Степаненко. Еще один горняк. Безупречно участвует в обороне команды. Особенно в отборе. Может стать козырем Андрея Шевченко при нейтрализации Луки Модрича.
Сергей Сидорчук. Полузащитник оборонительного плана. Очень силен тактически. Главная функция – разрушение!
Руслан Ротань. Другой тип полузащитника. Креатив, наступательные действия, опыт. Шевченко доверяет этому футболисту. Но, думаю, что в стартовом составе выйдет Сидорчук.
Андрея Ярмоленко. Сильнейший украинский футболист. Очень важный исполнитель сборной. К его сильным сторонам относятся игра в контратаке, смещение в центральную зону с фланга, поставленный удар и голевое чутье.
Виктор Коваленко. Ожидаю его на позиции под нападающим. «Летающий» полузащитник. Отличный пас. Максимальная полезность для командной игры.
Евгений Коноплянка. Не знаю, что добавить… О нем известно все. Особенно опасен, когда пребывает в хорошей форме. Но сейчас он не в тонусе. Для Хорватии это плюс.
Александр Зинченко. Если в основном составе не будет Коноплянки, выйдет он. Самая большая молодая надежда Украины. Быстр, хитер. По своим физическим данным очень похож на Модрича.
Артем Кравец. Бомбардир. Скоростной. Идеален в игре на контратаках. Самый главный вопрос, в какой он сейчас форме?
Евгений Селезнев. Другой тип нападающего. На мой взгляд, у него больше шансов попасть в стартовый состав. Цепляется за мяч. Более техничен, чем Кравец.
Источник — zbirna.com
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Более техничен? Прикольно описал Селезнева. Хотя пофиг кто будет играть, если это даст результат, хотя я бы все же Кравца поставил в старте.
Богдан Бутко. Быстрый, особенно быстро сидит на лавке.
Александр Кучер. Опытный защитник. Любитель сыграть рукой в штрафной или получить карточку!
Ярослав Ракицкий. Любитель поп.здеть...
Артем Федецкий. Закрывал самого Рибери! ...и этим уже вошел в вечность!
Тарас Степаненко. Еще один горняк. Безупречно участвует в обороне команды. ...иногда!
Сергей Сидорчук. Главная функция – разрушение! (...своих атак)
Руслан Ротань. ...отличается молодостью и энергичностью!
Андрей Ярмоленко. иногда встречается с мячом!
Евгений Коноплянка. Быстрый, быстрее Бутка... +фартовая стрижка от гиены!
Артем Кравец. Бомбардир. Скоростной. Забивает Валенсии и на тренировках!..
Евгений Селезнев. Другой тип нападающего, - любит поесть! Без еды забивать не будет!
Богдан Бутко. Быстрый, особенно быстро сидит на лавке.
Александр Кучер. Опытный защитник. Любитель сыграть рукой в штрафной или получить карточку!
Ярослав Ракицкий. Любитель поп.здеть...
Артем Федецкий. Закрывал самого Рибери! ...и этим уже вошел в вечность!
Тарас Степаненко. Еще один горняк. Безупречно участвует в обороне команды. ...иногда!
Сергей Сидорчук. Главная функция – разрушение! (...своих атак)
Руслан Ротань. ...отличается молодостью и энергичностью!
Андрей Ярмоленко. иногда встречается с мячом!
Евгений Коноплянка. Быстрый, быстрее Бутка... +фартовая стрижка от гиены!
Артем Кравец. Бомбардир. Скоростной. Забивает Валенсии и на тренировках!..
Евгений Селезнев. Другой тип нападающего, - любит поесть! Без еды забивать не будет!
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