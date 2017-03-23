Огнен Вукоевич дал характеристику игрокам сборной Украины

Свои характеристики большинству игроков сборной Украины дал бывший футболист киевского Динамо и сборной Хорватии Огнен Вукоевич.

Андрей Пятов. Опытный вратарь. Сама надежность. Особо впечатляет его игра ногами.

Богдан Бутко. Быстрый, хотя стабильность не главное его качество.

Александр Кучер. Опытный защитник. Настоящий капитан. Комендант обороны.

Ярослав Ракицкий. Считаю, что у него больше шансов занять место второго центрального бека. У него с Кучером отличное взаимодействие. Многолетняя клубная пара…

Артем Федецкий. Лидирует в борьбе за место левого защитника, хотя это и не его родная позиция. В обороне надежен, но в атаке от него ожидать ничего особенного не стоит.

Тарас Степаненко. Еще один горняк. Безупречно участвует в обороне команды. Особенно в отборе. Может стать козырем Андрея Шевченко при нейтрализации Луки Модрича.

Сергей Сидорчук. Полузащитник оборонительного плана. Очень силен тактически. Главная функция – разрушение!

Руслан Ротань. Другой тип полузащитника. Креатив, наступательные действия, опыт. Шевченко доверяет этому футболисту. Но, думаю, что в стартовом составе выйдет Сидорчук.

Андрея Ярмоленко. Сильнейший украинский футболист. Очень важный исполнитель сборной. К его сильным сторонам относятся игра в контратаке, смещение в центральную зону с фланга, поставленный удар и голевое чутье.

Виктор Коваленко. Ожидаю его на позиции под нападающим. «Летающий» полузащитник. Отличный пас. Максимальная полезность для командной игры.

Евгений Коноплянка. Не знаю, что добавить… О нем известно все. Особенно опасен, когда пребывает в хорошей форме. Но сейчас он не в тонусе. Для Хорватии это плюс.

Александр Зинченко. Если в основном составе не будет Коноплянки, выйдет он. Самая большая молодая надежда Украины. Быстр, хитер. По своим физическим данным очень похож на Модрича.

Артем Кравец. Бомбардир. Скоростной. Идеален в игре на контратаках. Самый главный вопрос, в какой он сейчас форме?

Евгений Селезнев. Другой тип нападающего. На мой взгляд, у него больше шансов попасть в стартовый состав. Цепляется за мяч. Более техничен, чем Кравец.