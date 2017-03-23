Сергей ПУЧКОВ: «Никому не желаю оказаться в такой ситуации»

- Команда попала в такую ситуацию, которую я не желаю прочувствовать никому. Мы готовимся, мы тренируемся. Президент ищет финансовые ресурсы, а футболисты вот такое вытворяют. Да, не в лучшее время я принял команду, фактически она делалась с нуля. Мы никого не покупали, все свободные агенты, искали игроков, подходящих под наш стиль игры.
- Какая задача перед вами стоит, учитывая турнирное положение команды?
- Наша задача - остаться в Первой лиге. Уже на следующий чемпионат будем строить дальнейшие планы. Сейчас нужно набрать как можно больше очков и уйти с опасной зоны в турнирной таблице. По той работе, которую мы проделали в зимнее межсезонье, и по матчам весенней части чемпионата, я вижу хорошую перспективу в команде, - сказал Пучков.
Источник — ФК Горняк-Спорт
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