Дарио СРНА: «В Загребе Хорватия - всегда фаворит»

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна — о предстоящем матче отборочного цикла к ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины.

— В составе Хорватии много ключевых футболистов. Это не только Модрич. Есть Ракитич, Калинич, Пьяца, Манджукич, Ковачич, Брозович. Эти футболисты могут решить исход игры за две секунды. Сегодня вечером я буду присутствовать на тренировке сборной Хорватии, поговорю с тренером и футболистами, поэтому у меня может быть больше информации, которую я не буду никому говорить.

У сборной Хорватии все футболисты играют в больших клубах, все опытные и попали в список заслуженно. Я уважаю Украину, но уверяю вас, что с первых минут матча будет большое давление со стороны хорватской сборной. В Загребе Хорватия — всегда фаворит, — сказал Срна.