Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дарио СРНА: «В Загребе Хорватия - всегда фаворит»

Бывший капитан сборной Хорватии - о предстоящем матче своей команды против Украины

  • 23.03.2017 11:41
  • 238 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Дарио Срна
© ФК Шахтер. Дарио Срна
Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна — о предстоящем матче отборочного цикла к ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины.
 
— В составе Хорватии много ключевых футболистов. Это не только Модрич. Есть Ракитич, Калинич, Пьяца, Манджукич, Ковачич, Брозович. Эти футболисты могут решить исход игры за две секунды. Сегодня вечером я буду присутствовать на тренировке сборной Хорватии, поговорю с тренером и футболистами, поэтому у меня может быть больше информации, которую я не буду никому говорить.
 
У сборной Хорватии все футболисты играют в больших клубах, все опытные и попали в список заслуженно. Я уважаю Украину, но уверяю вас, что с первых минут матча будет большое давление со стороны хорватской сборной. В Загребе Хорватия — всегда фаворит, — сказал Срна.

Источник — Динамо Киев от Шурика

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    timmyc
      timmyc, 23.03.2017 11:56
    0
    "Я уважаю Украину, в Загребе Хорватия — всегда фаворит,но мы недооценили соперника — сказал Срна" хочу такое прочитать на спорт.юа в субботу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.