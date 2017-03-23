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Следующий матч Буффона станет для него 1000-м в карьере

Вратарь сборной Италии может отпраздновать круглую дату уже в завтрашнем поединке против Албании

  • 23.03.2017 11:56
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armsport.am. Джанлуиджи Буффон
© armsport.am. Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон близок к феноменальному показателю. Завтрашний поединок итальянцев против сборной Албании может стать для 39-летнего голкипера 1000-м в профессиональном футболе.

Матчи Буффона распределились так:

В составе «Ювентуса» – 612 матчей
В составе «Пармы» – 220;
В составе сборной Италии – 167.

Поединок Италия - Албания состоится завтра, 24 марта. Начало в 21:45.

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