Следующий матч Буффона станет для него 1000-м в карьере

Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон близок к феноменальному показателю. Завтрашний поединок итальянцев против сборной Албании может стать для 39-летнего голкипера 1000-м в профессиональном футболе.

Матчи Буффона распределились так:

В составе «Ювентуса» – 612 матчей

В составе «Пармы» – 220;

В составе сборной Италии – 167.

Поединок Италия - Албания состоится завтра, 24 марта. Начало в 21:45.