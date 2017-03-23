Во вчерашнем товарищеском матче вратарь сборной Англии Джо Харт сделал больше обводок, чем все игроки сборной Германии в первом тайме.
Харт один раз обыграл соперника в своей штрафной площади, в то время как немцы показали нулевой результат.
Отметим, что данный показатель не повлиял на результат матча. Подопечные Йоахима Лева победили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лукаш Подольски, который играл последний поединок в футболке национальной сборной.
Источник — WhoScored.com
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