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Харт сделал больше обводок в 1 тайме, чем все игроки сборной Германии

Вратарь сборной Англии отметился необычным показателем

  • 23.03.2017 11:37
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mirror.co.uk. Джо Харт
© mirror.co.uk. Джо Харт

Во вчерашнем товарищеском матче вратарь сборной Англии Джо Харт сделал больше обводок, чем все игроки сборной Германии в первом тайме.

Харт один раз обыграл соперника в своей штрафной площади, в то время как немцы показали нулевой результат.

Отметим, что данный показатель не повлиял на результат матча. Подопечные Йоахима Лева победили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лукаш Подольски, который играл последний поединок в футболке национальной сборной.

Источник — WhoScored.com

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