Во вчерашнем товарищеском матче вратарь сборной Англии Джо Харт сделал больше обводок, чем все игроки сборной Германии в первом тайме.

Харт один раз обыграл соперника в своей штрафной площади, в то время как немцы показали нулевой результат.

Отметим, что данный показатель не повлиял на результат матча. Подопечные Йоахима Лева победили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лукаш Подольски, который играл последний поединок в футболке национальной сборной.