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Бешикташ рассчитывает заполучить Ярослава Ракицкого

Турецкий гранд следит за защитником донецкого «Шахтера»

  • 23.03.2017 11:25
  • 891 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий
Один из лидеров турецкого футбола «Бешикташ» проявляет интерес к ведущему защитнику «Шахтера» Ярославу Ракицкому. В летнее межсезонье стамбульцы намерены предложить за 27-летнего защитника 3 миллиона евро.
 
В случае, если Шахтер откажется продавать Ракицкого летом, турки намерены дождаться января следующего года, чтобы вступить в контакт с Ракицким и убедить того перебраться в их клуб на правах свободного агента летом 2018 года. Именно тогда у бека закончится контракт с Горняками и Бешикташ хочет воспользоваться этой ситуацией.
 
В нынешнем сезоне Ракицкий провел 15 матчей за Шахтер в украинской Премьер-лиге. Голами не отличился.
 

Источник — Шахта

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 23.03.2017 11:44
    +1
    Пф...
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 23.03.2017 11:49
    +1
    Я думаю Ярославу не надо спешить в Турцию. Сколько я наблюдаю, в Турции заиграл только Селезнёв. Остальные игроки как-будто попадают в "турецкий плен".
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    Билявский Саша
      Билявский Саша, 23.03.2017 11:56
    +2
    Балалайку им, а не Рака.
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    Юра Бойко
      Юра Бойко, 23.03.2017 12:05
    -3
    О, это уже ближе к реальной стоимости
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