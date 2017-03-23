Бешикташ рассчитывает заполучить Ярослава Ракицкого

Один из лидеров турецкого футбола «Бешикташ» проявляет интерес к ведущему защитнику «Шахтера» Ярославу Ракицкому. В летнее межсезонье стамбульцы намерены предложить за 27-летнего защитника 3 миллиона евро.

В случае, если Шахтер откажется продавать Ракицкого летом, турки намерены дождаться января следующего года, чтобы вступить в контакт с Ракицким и убедить того перебраться в их клуб на правах свободного агента летом 2018 года. Именно тогда у бека закончится контракт с Горняками и Бешикташ хочет воспользоваться этой ситуацией.

В нынешнем сезоне Ракицкий провел 15 матчей за Шахтер в украинской Премьер-лиге. Голами не отличился.