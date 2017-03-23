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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сидел с Шевченко за одной партой»

Хорватский специалист Игор Йовичевич вспомнил, как учился с Шевченко и прекрасное время во Львове

  • 23.03.2017 11:03
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ФК Карпаты. Игор Йовичевич
© ФК Карпаты. Игор Йовичевич
Бывший хорватский игрок, а затем и главный тренер львовских Карпат Игор ЙОВИЧЕВИЧ поделился своими мыслями о будущем противостоянии сборной Хорватии и Украины.
 
— Игор, чем вам запомнилось время, проведенное в Украине?
— У меня были замечательные отношения с президентом Карпат. Мы расстались, как друзья. Без скандалов и шума. Я полюбил Львов, так как он очень напоминал мне Загреб. Это большой европейский город, где живут дружелюбные и открытые люди. Мои сыновья Филипп и Маркос ходили в украинскую школу и начинали заниматься футболом в Карпатах.
 
— Мы ведь не ошибаемся, именно в Украине вы получили тренерский диплом?
— Да. Я закончил курсы в 2015 году. К слову, рядом со мной за партой сидел нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Мы занимались бок о бок шесть месяцев, а затем вместе проводили презентацию выпускной работы в Ньоне. Мы были очень близки в то время и практически каждый день говорили о футболе.
 
— Вы можете назвать Шевченко своим другом?
— Нет. Но всякий раз, когда мы встречаемся, очень тепло приветствуем друг друга. Когда случаются важные даты, Новый год, день рождения или большие победы, я обязательно посылаю ему СМС. И, знаете, несмотря на его статус звезды мировой величины, он еще ни разу не проигнорировал мое сообщение. Всегда отвечает.
 
— Каким Шевченко был студентом?
— Нам было не очень трудно заниматься (смеется). Честно говоря, я сразу увидел у него серьезный потенциал! Он буквально горит игрой. Сейчас он получил большую команду и пытается воплотить свои идеи, которые, на мой взгляд, он черпал и от своих тренеров. Прежде всего, от Карло Анчелотти и, конечно же, от Валерия Лобановского, который и дал ему путевку в большой футбол.
 
— На ваш взгляд, каков он этот футбол Шевченко?
— Шева был великолепным нападающим, но как тренер он не всегда следует атакующей модели. Он очень внимателен к мельчайшим деталям. Всегда анализирует каждый шаг игрока, каждое действие. Плюс, конечно, у него отличные помощники: Мауро Тассотти и Рауль Рианчо. Уверен, они разобрали действия хорватских футболистов буквально на молекулы.
 
— Рискнете дать прогноз на матч?
— Нет. Но скажу, что наши футболисты выступают в ведущих европейских чемпионатах, а большинство украинских исполнителей только-только начали набирать форму после долгой зимней паузы…

Источник — zbirna.com

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